Prezent dla mamy na urodziny lub imieniny – co brać pod uwagę przy wyborze?

Wybierając prezent dla mamy na urodziny bądź imieniny, zazwyczaj zwracamy uwagę na to, aby był on jak najbardziej spójny z jej gustami i zainteresowaniami – a to bardzo dobry trop. Najbardziej trafione upominki to właśnie te, które wiążą się z pasjami i charakterem danej osoby. Wręczając swojej mamie taki prezent, pozwolisz jej poczuć, że dobrze ją znasz, uważnie słuchasz i bierzesz pod uwagę jej potrzeby. Jeżeli nie przepada ona za kawą, raczej nie podarujesz jej zestawu smakowych ziaren do ekspresu. Jeśli natomiast mama jest fanką jogi, postawisz raczej na nową matę lub kostkę do jogowych asan, a nie hantle czy buty do biegania. Prezent związany z zainteresowaniami to zazwyczaj jeden z lepszych wyborów. Zawsze bierz więc pod uwagę, co sprawia Twojej mamie największą przyjemność, a upominek na pewno okaże się strzałem w dziesiątkę. Sprawdź, co można kupić mamie na urodziny lub imieniny…

Zegarek lub smartwatch

Jednym z pomysłów na prezent urodzinowy dla mamy jest zegarek z elegancką bransoletką i czytelną tarczą. Jeśli natomiast Twoja mama lubi nowoczesne nowinki i lubi być na bieżąco z elektronicznymi trendami, idealnym wyborem okaże się zegarek sportowy. Smartwatcha z bransoletką, skórzanym paskiem lub silikonową opaską można dopasować do wielu stylizacji, jednak nie to jest w nim najważniejsze. Urządzenie może stać się nowym towarzyszem Twojej mamy w codziennej aktywności – już niejednego rodzica zachęciło ono do regularnych spacerów i dodatkowego ruchu. Co więcej, dzięki niemu mama już nigdy nie przeoczy żadnego SMS-a ani telefonu od swoich dzieci.

Biżuteria

Niezmiennie od lat za elegancki prezent z okazji urodzin uznaje się również biżuterię. Ważne jednak, aby była ona dopasowana do gustu mamy oraz elementów garderoby, które zazwyczaj ona nosi. Idealnym rozwiązaniem okaże się zestaw biżuterii z naszyjnikiem, bransoletką i kolczykami. Jeśli jednak wiesz, że Twoja mama nie ma w zwyczaju nosić kolczyków, lepiej postawić na lepszy wisiorek lub ozdobę na rękę. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się szczególnie bransoletki z tzw. charmsami, np. od Pandory czy Lilou.

Mata do akupresury

Jeśli chcesz, aby urodzinowy lub imieninowy prezent pomagał Twojej mamie w dbaniu o samopoczucie, możesz postawić na matę do akupresury. Zapewnia ona łagodny punktowy masaż, który niesie za sobą wiele korzyści dla całego organizmu – m.in. poprawę jakości snu, złagodzenie bólów głowy, karku i pleców, redukcję stresu czy poprawę krążenia krwi. Regularna chwila relaksu na takiej macie może znacząco wpłynąć na stan zdrowia i sam nastrój Twojej mamy.

Zestaw do masażu twarzy

Kolejnym pomysłem na oryginalny i praktyczny prezent na urodziny dla mamy jest zestaw do masażu twarzy. Powinien on zawierać dobrej jakości dwustronny roller oraz kamień gua sha – to dwa najpopularniejsze przyrządy do przyjemnego masażu twarzy w domowych warunkach. Regularnie wykonywany skutecznie pobudza on cerę i zwiększa przepływ krwi do skóry, tym samym odżywiając ją również od wewnątrz. To także prosty sposób na poprawę owalu twarzy i spłycenie zmarszczek. Do takiego zestawu warto dokupić również serum lub olejek do twarzy.

Czytnik e-booków

Jeśli zastanawiasz się, co kupic mamie, która co miesiąc wypożycza z pobliskiej biblioteki kolejne stosy książek, mamy prostą odpowiedź: czytnik e-booków! Pozwala on zabrać w podróż, do autobusu lub kolejki w poczekalni nawet kilkadziesiąt tytułów, bez konieczności dźwigania ciężkich egzemplarzy. To niewielkie urządzenie to najlepszy przyjaciel każdego mola książkowego. Jeśli jednak Twoja mama nie przepada za e-bookami i ceni sobie fakturę oraz zapach tradycyjnych, papierowych książek, podaruj jej serię ulubionej autorki lub kilka ciekawych tytułów z ulubionego gatunku.

Karta podarunkowa

Idealnym prezentem na urodziny mamy – i na każdą inną okazję – może się okazać również karta podarunkowa lub voucher. Możliwości jest wiele – bon upominkowy do ulubionego butiku, voucher na masaż lub do SPA, karnet na manicure hybrydowy czy bon na wizytę u ulubionego fryzjera… Najważniejsze, aby upominek odpowiadał zainteresowaniom Twojej mamy. A jeśli należy ona do odważnych osób, które lubią czuć dreszczyk adrenaliny i próbować nowych rzeczy, prawdziwym strzałem w dziesiątkę będzie voucher na przeżycie – np. skok ze spadochronem, skok na bungee czy lot balonem.

Perfumy

Kolejną prezentową propozycją na urodziny lub imieniny mamy są perfumy. W tym przypadku warto jednak upewnić się, czy wybrany zapach na pewno będzie tym, który przypadnie jej do gustu – nie zawsze to, co podoba się nam, podoba się także innym. Jeśli nie masz pewności co do zapachowych preferencji, przyjrzyj się flakonom, które mama ma już w swojej kolekcji – zyskasz jasną odpowiedź, w jakich zapachach dokładnie gustuje.

Mydełka lub świece handmade

A może zechcesz podarować mamie coś wykonanego własnoręcznie? Prezenty, w które włożono serce i wolny czas, mają jeszcze większą moc. Popularne w ostatnich latach rozwiązanie stanowią m.in. własnoręcznie robione mydełka lub naturalne świece zapachowe. Możesz przygotować je, korzystając z dostępnych w Internecie instrukcji, lub poszukać w swoim mieście zajęć DIY. Decydując się na wykonanie świecy, pamiętaj jednak, aby nie był to wyrób parafinowy. Zamiast niego postaw na świeczkę z wosku naturalnego pochodzenia, np. sojową lub rzepakową – w końcu zdrowie bliskich jest wyjątkowo cenne.

Kurs lub szkolenie

Czas na zupełnie inną kategorię prezentów – a mowa o kursach i szkoleniach, które mogą przynieść ciekawe doświadczenia oraz dawkę nowej wiedzy. Być może Twoja mama od dawna chce nauczyć się robić profesjonalne makijaże? A może marzy jej się kurs szydełkowania, szkolenie z medytacji lub nauka obcego języka? W dzisiejszych czasach wszystko to jest możliwe – i to z poziomu ciepłej kanapy. Jeżeli wiesz, że mama przymierza się do udziału w konkretnym kursie lub szkoleniu, podaruj jej dostęp do platformy online lub karnet na zajęcia stacjonarne… i przybliż ją do spełnienia marzenia!

Stylowy imbryk z zestawem herbat

Mamy często zarażają innych swoją miłością do wszelkiego rodzaju herbat i naparów – a gdyby tak znaleźć taką, której mama jeszcze nie piła? Zestaw dobrych jakościowo herbat to uniwersalny pomysł na urodziny, imieniny i wiele innych okazji. Trzeba jeszcze mieć w czym je parzyć i popijać – a stylowy imbryk z podgrzewaczem lub komplet eleganckich filiżanek to coś, co zdecydowanie spodoba się każdej mamie! Jeśli natomiast masz jeszcze trochę wolnego czasu, możesz też własnoręcznie wykonać kubek na zajęciach z ceramiki.

Nowa ciekawa roślina

Wciąż nie wiesz, co kupić mamie na urodziny, a wielkie święto zbliża się wielkimi krokami? Całkiem uniwersalną propozycją jest też nowa ciekawa roślina w stylowej osłonce. Nawet jeżeli Twoja mama stworzyła w domowych wnętrzach prawdziwą dżunglę, z pewnością ucieszy się z dodatkowej roślinki. Postaraj się jednak, aby był to gatunek, którego jeszcze nigdy nie miała okazji pielęgnować. Świat roślinności naprawdę potrafi zaskoczyć – z łatwością znajdziesz coś, co skradnie serce Twojej mamy.

Akcesoria sportowe

Jeżeli zależy Ci na tym, aby mama była aktywna – lub jeśli to ona sama już zaraża innych miłością do sportu – idealnym pomysłem na prezent okażą się akcesoria sportowe. Nowy zestaw hantli, solidna mata do jogi lub pilatesu, kijki nordic walking, gumy do ćwiczeń, strój sportowy ulubionej marki… Jeśli Twoja mama cieszy się codziennym ruchem, tego typu upominek na pewno będzie trafiony. Możesz również podarować jej karnet na nowy rodzaj treningu zespołowego – być może właśnie odkryje ona kolejne zamiłowanie? Nie możemy też zapomnieć o jeszcze jednym, najcenniejszym upominku – wspólnym spacerze, joggingu czy treningu w domowym zaciszu. Poświęcony czas z pewnością ucieszy mamę najbardziej.

Torebka, szal i nie tylko…

Kiedy myślimy o prezentach na urodziny mamy, często przychodzi nam na myśl również modny element garderoby. Jeśli więc zastanawiasz się, co podarować swojej mamie z okazji jej święta, zdecydowanie możesz wziąć pod uwagę torebkę, apaszkę, szal czy inne modne i praktyczne akcesorium. Jeżeli urodziny lub imieniny przypadają na chłodniejszy okres roku, może to być np. para skórzanych rękawiczek lub komplet z czapką i szalikiem z wełny. Latem natomiast dobrym wyborem okaże się duży, solidny kapelusz, który umili mamie czas spędzany na świeżym powietrzu.

Foto-książka uwieczniająca wspólne chwile

Jeśli chcesz, aby prezent wywołał na Twarzy Twojej mamy szeroki, najszczerszy uśmiech – a nawet łezkę wzruszenia – postaw na foto-książkę. To prosty sposób na zebranie w jednym miejscu najpiękniejszych wspólnych wspomnień i świetna alternatywa dla klasycznego albumu. Obecnie w sieci dostępnych jest kilka prostych edytorów, umożliwiających samodzielne zaprojektowanie wnętrza książki. Umieść w niej zdjęcia, które uwieczniają Wasze najważniejsze rodzinne momenty, i podaruj mamie wyjątkową pamiątkę, do której będzie mogła wracać w każdej chwili.

Jeśli myśl „co kupic mamie na urodziny?” spędzała Ci dotąd sen z powiek, nasze propozycje powinny nieco ułatwić Ci ostateczny wybór upominku. Jesteśmy przekonani, że każdy jest w stanie znaleźć wśród nich coś, co skradnie serce jego mamy. Warto jednak pamiętać, że od prezentów ważniejsze są czyny i pamięć – mniejszy lub większy upominek to tylko miły dodatek.