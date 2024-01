Nawilżający żel pod prysznic – wszystko, co najlepsze dla Twojej skóry

Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z problemem suchej, wrażliwej skóry, zacznij od podstaw – a mowa o skutecznym nawilżaniu. Odpowiednio dobrany żel pod prysznic w połączeniu z intensywnie nawilżającym balsamem może przynieść bardzo dobre efekty – o ile tylko pamiętamy o regularności. Bardzo ważne jest to, jakie składniki zawiera dany preparat – żel do mycia ciała o przypadkowym składzie może bowiem dodatkowo wysuszać skórę i powodować podrażnienia. Szukając idealnego produktu, warto stawiać na kosmetyki wspierające barierę hydrolipidową naskórka. Dobrze, jeśli nawilżający żel pod prysznic zawiera takie składniki jak proteiny mleka, panthenol, mocznik czy ekstrakt z aloesu. Bardzo dobre rozwiązanie stanowi również żel pod prysznic połączony z olejkiem, który dodatkowo natłuszcza skórę – w tym przypadku nie trzeba już balsamować skóry po kąpieli. To idealny wybór dla osób, które nie mogą poradzić sobie z problemem nadmiernie przesuszonej skóry. Wybierając żel pod prysznic do bardzo suchej skóry, warto zwrócić uwagę również na jego właściwości kojące i regeneracyjne – sucha skóra to często także podrażnienia czy uczucie swędzenia. Kosmetyk, który oprócz nawilżania zapewnia działanie odżywcze i łagodzące, okaże się prawdziwym ratunkiem dla przesuszonego naskórka.

Najczęstsze przyczyny przesuszenia skóry

Sucha skóra, objawiająca się szorstkością i nieprzyjemnym uczuciem ściągnięcia, to efekt działania wielu różnych czynników, np.:

niewłaściwej pielęgnacji i nieregularnego nawilżania;

skrajnych temperatur, wiatru, suchego powietrza;

nadmiernej ekspozycji na słońce;

długich kąpieli w gorącej wodzie;

zbyt małej ilości płynów – zwłaszcza wody – w diecie;

sprzątania lub prania odzieży przy użyciu silnych detergentów.

Bardzo często znaczenie mają także niedobory konkretnych witamin – m.in. tych z grupy B – oraz składników mineralnych w organizmie. Nadmierne przesuszenie skóry może wynikać ponadto z różnego rodzaju chorób, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy niedoczynność tarczycy. W przypadku najpopularniejszych dermatoz oprócz suchości pojawiają się również zaczerwienienie, nieprzyjemny świąd i pieczenie, a także grudki i plamy w zmienionym chorobowo miejscu.

Sucha skóra – czym się charakteryzuje?

Suchą skórę można poznać przede wszystkim po szorstkiej, matowej powierzchni i odczuwalnym napięciu. Bardzo często ma ona również skłonność do łuszczenia się oraz swędzenia czy szczypania. Uczucie ściągnięcia odczuwalne jest głównie tuż po kąpieli, przed nałożeniem nawilżającego balsamu lub kremu. Zdarza się również, że mocno przesuszona skóra zaczyna pękać, tworząc drobne ranki. Widoczna suchość skóry to znak, że należy poszerzyć codzienną pielęgnację o intensywne nawilżanie i wprowadzić zmiany w samej diecie.

Najlepszy żel pod prysznic o działaniu nawilżającym – który wybrać?

Na rynku dostępne są setki żeli pod prysznic przeznaczonych do suchej skóry – nie bez powodu znalezienie idealnego kosmetyku nie jest wcale takie łatwe. Podczas poszukiwań zawsze warto sugerować się osobistymi potrzebami skóry – jeżeli jest ona mocno przesuszona, najlepiej od razu postawić na intensywnie nawilżający żel pod prysznic w zestawie z mocno nawilżającym balsamem. A wśród jakich żeli warto szukać tego jedynego? Oto kilka propozycji, które cieszą się największym zainteresowaniem – nie tylko wśród kobiet.

Nivea Diamond & Argan Oil

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na walkę z przesuszoną skórą jest żel pod prysznic Diamond & Argan Oil uwielbianej przez wiele osób marki Nivea. Delikatna, kremowa formuła została wzbogacona o olejek arganowy, który dodatkowo natłuszcza i nawilża naskórek bez naruszania jego mikrobiomu. Kosmetyk skutecznie pielęgnuje suchą skórę, aby ta stała się miękka i elastyczna, a ponadto – pozostawia na niej przyjemny kwiatowy zapach.

Nuxe Reve de Miel

Kolejnym polecanym produktem jest ultrabogaty żel do mycia twarzy i ciała Nuxe Reve de Miel. Formuła pozbawiona przesuszającego mydła – za to pełna naturalnych składników – zmiękcza naskórek, chroni barierę lipidową skóry i intensywnie ją odżywia. Skóra odzyskuje swoją równowagę i staje się widocznie nawilżona. Żel gwarantuje skuteczne, lecz delikatne oczyszczanie i zachowuje naturalne pH skóry. To także idealny wybór, jeśli zależy Ci na złagodzeniu podrażnień.

Nivea Natural Oil

Wrócimy jeszcze do producenta, jakim jest Nivea – w jego asortymencie zdecydowanie nie brakuje nawilżających produktów. Wartym uwagi zelem pod prysznic do bardzo suchej skóry jest też Nivea Natural Oil – formuła zawierająca aż 55% olejków pochodzenia naturalnego. Produkt intensywnie nawilża i pielęgnuje szorstką, ściągniętą skórę ciała, pozostawiając ją wyjątkowo miękką i gładką. Dużym atutem tego żelu z olejkami jest również zapach, który pozostaje na skórze jeszcze przez jakiś czas po kąpieli.

Mustela Bebe

Jeżeli szukasz żelu pod prysznic, który skutecznie nawilży suchą skórę i będzie odpowiedni także dla dzieci, postaw na Mustela Bebe – delikatny, hipoalergiczny produkt do mycia skóry i włosów. Kosmetyk nie tylko nawilża naskórek, ale i neutralizuje wysuszające działanie twardej wody. Dzięki specjalnej formule Avocado Perseose bariera skóry ulega znacznemu wzmocnieniu i jest skutecznie chroniona przed utratą wody.

Vis Plantis Herbal Vital Care

Kolejnym produktem, który warto znać, jest żel Herbal Vital Care marki Vis Plantis. Zawarte w nim wyciągi z żurawiny i maliny moroszki wykazują intensywne działanie nawilżające. Kosmetyk delikatnie oczyszcza skórę, odżywia ją i sprawia, że staje się miękka i elastyczna. Jego plusem jest również wyjątkowo przyjemny owocowy zapach.

Nivea Creme Care

Poszukując mocno nawilżającego żelu pod prysznic, warto zwrócić uwagę na produkt Nivea Creme Care. To kosmetyk o właściwościach kultowego kremu tej samej marki, który intensywnie nawilża skórę, pomaga zachować równowagę jej mikrobiomu i gwarantuje skórze prawidłowe pH. Jednym z jego głównych składników jest prowitamina B5, czyli D-panthenol, który po wniknięciu w skórę zmienia się w witaminę B5. To właśnie ona w dużym stopniu redukuje utratę wody z naskórka i nadaje mu sprężystości oraz miękkości. Co więcej, witamina działa na skórę łagodząco, zmniejszając ewentualne podrażnienia wynikające z nadmiernego przesuszenia.

Nawilżająca Emulsja do Mycia Cerave

Jednym z najskuteczniejszych produktów, które radzą sobie z nawet najbardziej przesuszonym naskórkiem, jest Nawilżająca Emulsja do Mycia Cerave. Produkt został opracowany wraz z dermatologami, z myślą o odbudowie bariery ochronnej skóry. To bezzapachowy, hipoalergiczny kosmetyk, który dzięki obecności trzech ceramidów oraz kwasu hialuronowego oczyszcza i mocno nawilża skórę, pozostawiając ją gładką, miękką i świeżą przez długi czas.

Ziaja Kozie Mleko

Firma Ziaja również bierze pod uwagę potrzeby osób o suchej skórze – z myślą o nich stworzyła żel pod prysznic nawilżający Ziaja Kozie Mleko. To produkt o łagodnym działaniu, który delikatnie oczyszcza skórę, zapobiegając jej przesuszaniu. D-Panthenol zapewnia jej mocne nawilżenie, a kompleks protein, lipidów, witamin i kwasów organicznych zwiększa jej sprężystość i opóźnia wiotczenie oraz procesy starzenia.

Organic Shop Organic Acai & Coffee

Wśród polecanych nawilżających żelów do mycia ciała znalazł się także kosmetyk marki Organic Shop – Organic Acai & Coffee. Produkt znacząco zwiększa elastyczność oraz miękkość skóry, zapobiega przesuszeniom spowodowanym przez twardą wodę i tonizuje skórę. To w pełni naturalna propozycja, całkowicie pozbawiona parabenów, silikonów czy SLS-ów.

Wiesz już, jaki nawilżający żel pod prysznic może przynieść najlepsze efekty w przypadku przesuszonej skóry. Sprawdź, który z nich zadziała najlepiej w Twoim przypadku, i ciesz się coraz lepszym stanem skóry z kąpieli na kąpiel. Jeśli dodatkowo zadbasz o regularne balsamowanie, picie odpowiedniej ilości wody i zdrową dietę, szybko zauważysz zmiany w wyglądzie naskórka i ogólnym komforcie. W przypadku suchej skóry warto pamiętać również o odpowiedniej ochronie przeciwsłonecznej i unikaniu długich gorących kąpieli – także w basenie. Już nawet kilka drobnych zmian może znacząco wpłynąć na stan skóry.