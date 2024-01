Christian Dior Sauvage

Rozsławione przez Johnn’ego Deppa perfumy Sauvage marki Christian Dior otwierają listę najbardziej intrygujących i zapadających w pamięć męskich zapachów. Swoją premierę miały w 2015 roku i od tej pory jedynie zyskują na popularności. Elegancka, nieco tajemnicza buteleczka w odcieniu kobaltu skrywa wyszukaną kompozycję o nieposkromionym, dzikim i świeżym, ale jednocześnie wyrafinowanym i eleganckim charakterze. Pobrzmiewają w niej akordy pieprzu syczuańskiego, bergamoty i lawendy oraz anyżu, wanilii i gałki muszkatołowej. Twórców tych perfum zainspirowała pustynna noc, podczas której obezwładniający upał ustępuje miejsca ciemności i chłodowi. Taki kontrast doskonale podkreśla złożoność męskiej natury. Sauvage to zapach bardzo uniwersalny. Z powodzeniem można go używać podczas dnia jak i na specjalne okazje, takie jak romantyczne kolacje we dwoje czy towarzyskie spotkania w gronie znajomych.

Bleu de CHANEL

W zestawieniu najlepszych męskich perfum nie mogło oczywiście zabraknąć propozycji od jednego z najbardziej eleganckich i luksusowych domów mody czyli CHANEL. Zapach Bleu de CHANEL – bo o nim mowa – jest dostępny na rynku od 2010 roku. Prosta, minimalistyczna buteleczka w ciemnoniebieskim, przywodzącym na myśl wzburzone morze odcieniu, stanowi obietnicę wyrafinowanej zmysłowej przygody. Ta drzewna kompozycja trafia w gusta bardzo wielu mężczyzn, bo jest świeża, bardzo trwała, a przy tym niejednoznaczna i nietuzinkowa. Obok pobudzających nut cytrusowych, korzennych i drzewnych usadowiły się wygodnie kojące akcenty jaśminu, paczuli i białego piżma. Całość domykają szlachetne akordy drzewa sandałowego i cedru. Ten zapach również można nosić na co dzień oraz wieczorem. Mężczyzna spowity w zapach Bleu de CHANEL z pewnością nie przejdzie niezauważony. Zdecydowany, męski, pełen charakteru - zwraca uwagę płci pięknej. A teraz, dzięki naszym najlepszym kodom rabatowym na Perfumy.pl, możesz kupić te wyjątkowe perfumy ze zniżką.

Paco Rabanne One Million

One Million od Paco Rabanne z pewnością zapracowały już na miano kultowego męskiego zapachu. Rozkochały w sobie tysiące męskich i kobiecych serc i naprawdę trudno się temu dziwić. Panowie czują się w nich dobrze, pewnie i komfortowo. Jego twórcy podkreślają, że tworzyli je z myślą o mężczyznach, którzy wiedzą, czego chcą i nie obawiają się przed tym, by walczyć i sięgać po swoje. Również barokowa, złota buteleczka może to sugerować. Bogactwo, luksus, wysoki status społeczny i możliwość spełniania swoich pragnień to dążenia wielu współczesnych mężczyzn. Co stanowi o wyjątkowości tych perfum? Nieco przewrotne, ale bardzo spójne i intrygujące połączenie nut zapachowych, wśród których znajdują się: mandarynka, mięta, róża, cynamon, bursztyn, paczula, skóra i wyraziste przyprawy. Są tu zatem świeże, orientalne i typowo męskie akordy. Zapach jest bardzo wyrazisty i „ciężki”, więc polecany jest raczej na wieczór, choć nie brakuje mężczyzn, którzy nie wyobrażają sobie poranka bez spryskania się zapachem One Million.

Georgio Armani Aqua di Gio

Tego zapachu chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Aqua di Gio to od wielu, wielu już lat ulubieniec wielu mężczyzn, poszukujących trwałego i zapewniającego uczucie świeżości zapachu na lato. Perfumy zadebiutowały w 1996 roku i nic nie wskazuje na to, by ich popularność miała się skończyć. Kolejne pokolenia eleganckich panów odkrywają go dla siebie i nie wyobrażają sobie ciepłych letnich miesięcy bez tego zapachu na swojej skórze. Nie jest to jednak typowy „świeżak”, który wybucha cytrusowym nutami i szybko się ulatnia. O nie… Ma on w sobie coś z dojrzałego, intrygującego mężczyzny, który zyskuje przy bliższym poznaniu i im bardziej się odkrywa, tym bardziej interesujący się staje. Na tę kompozycję składają się nuty cytrusów, bergamotki, neroli, mandarynki i limonki oraz morskie, przyprawowe, drzewne i kwiatowe. Jest zatem jak widać wielopoziomowy i nieoczywisty. Doskonale pasuje do mężczyzn ceniących sobie luz, swobodę, emanujących pewnością siebie, ale wynikającej przede wszystkim z dogłębnej świadomości swoich potrzeb, możliwości i zdolności. Świeży, zmysłowy, nie dający o sobie zapomnieć – taki właśnie jest zapach Aqua di Gio!

Hugo Boss BOSS Bottled

Jeśli jest jeszcze ktoś, kto nie zna zapachu Boss Bottled, powinien czym prędzej nadrobić zaległości! O tych krążą wręcz legendy. Powstały w 1998 roku i choć od debiutu upłynęło już naprawdę wiele lat, to one nie straciły nic ze swojej świeżości i atrakcyjności. Starannie i z niebywałym wyczuciem stworzona kompozycja składa się z nut wanilii, jabłka, cynamonu, drzewa sandałowego, cytryny, bergamotki, cedru, goździków, mchu dębowego i drzewa oliwnego. Jest ona zatem – jak widać – bardzo różnorodna i każdy wyczuwa w niej coś innego. Ponieważ są bardzo świeże i pobudzające, doskonale sprawdzą się na co dzień i podczas ciepłych, letnich miesięcy, ale z powodzeniem można się nimi skropić również wieczorową porą, przed wyjściem do restauracji, kina czy na koncert.

Yves Saint Laurent Y

Pod tą enigmatyczna nazwą kryją się jedne z najbardziej oryginalnych i zaskakujących męskich perfum. Y od Yves Saint Laurent to rozkosz dla zmysłów! Zaliczane do kategorii świeżych zapachów, kryją bogactwo różnorodnych nut, tworzących kompozycję niejednoznaczną, nietuzinkową i zapadającą w pamięć. Pobrzmiewają w niej akordy bergamotki, imbiru, jałowca, szałwii, lawendy, geranium, wetywerii, cedru, drzewa bursztynowego i fasoli tonka. Jak zatem widać, mają solidną, długo wyczuwalną bazę, na której swobodnie mogą rozkwitać inne nuty, zarówno świeże, jak i kojące; słodkie i bardzo zdecydowane. Jest to stosunkowo nowa propozycja, bo na drogeryjnych półkach perfumy Y zagościły w 2017 roku. Cieszą się jednak ogromnym wzięciem i są odpowiednie zarówno dla młodych, jak i bardziej dojrzałych mężczyzn.

Carolina Herrera Bad Boy

Nazwa tych perfum mówi sama za siebie. Zostały one stworzone z myślą o mężczyznach, którzy nie lubią kroczyć utartymi ścieżkami, są zadziorni, pewni siebie i nie przejmują się tym, co pomyślą o nich inni. Idą przez życie śmiało, z wysoko podniesionym czołem, rozsiewając wokół swój zawadiacki urok. Na tę kompozycję składają się nuty bergamotki, czarnego i białego pieprzu, cedru, szałwii, fasoli tonka i kakao. Są trwał i mają długą projekcję, co oznacza, że w miarę upływającego czasu cieszą nozdrza coraz to nowymi akordami. Pięknie się otwierają i są bardzo intrygujące. Polecane raczej na wieczór i wyjątkowe okazje.

Davidoff Cool Water

To, co dobre, w ogóle się nie starzeje. Najlepszym na to dowodem jest niesłabnąca popularność zapachu Davidoff Cool Water, którego debiut przypadł na… 1988 rok. Lata mijają, a on daje tak samo fantastyczny, tak samo ciekawy i tak samo zmysłowy. Kiedy zamkniemy oczy i poczujemy te perfumy, od razu przeniesiemy się na skąpaną w słońcu, piaszczystą rajską plażę. Na tę kompozycję składają się nuty o zdecydowanym, męskim charakterze. Pierwsze skrzypce grają tu aromaty drzewne, w tym cedr i drzewo sandałowe. W tle wybrzmiewają rozkoszny jaśmin, ciepły bursztyn, świeża kolendra, kojąca lawenda oraz mech dębowy, mięta, piżmo, rozmaryn i tytoń. Cool Water to zapach idealny na ciepłe letnie dni oraz na co dzień, do pracy. Dodadzą energii i zmotywują do działania, kiedy wszystkie inne metody zawiodą.

Hermes Terre D’Hermes

Francuska marka Hermes to synonim wyrafinowania, elegancji i luksusu. Właśnie taki charakter mają perfumy Terre D’Hermes. Z pewnością nie jest to zapach dla każdego, a to z uwagi na swoją złożoność i wymagającą, wyrafinowaną kompozycję. Inspirowany naturą i ziemią, trafi przede wszystkim w gusta mężczyzn, którzy wiedzą, czego chcą, ale też potrafią docenić wszystko, co im się w życiu przydarza. Czerpią siłę ze swoich doświadczeń i roztaczają wokół siebie aurę spokoju i pewności siebie. W składzie znajdziemy m.in. Pomarańczę, nuty drzewne, grejpfrut, mech dębowy, cedr, paczul i pieprz. Zapach jest dojrzały i bardzo elegancki, dlatego cudownie będzie pasował na specjalne okazje, takie jak wyjście do restauracji, teatru czy opery.

Clinique Happy for MEN

Czy można poczuć szczęście dzięki perfumom? Zdecydowanie tak! Clinique Happy form MEN to zapach, który ma takie właściwości. On po prostu cieszy zmysły. Rozbudza wyobraźnię. Dodaje energii. Sprawia, że chce się wyjść, spróbować czegoś nowego, poznawać ludzi i czerpać z życia jak najwięcej. Na tę cudowną kompozycję składają się nuty soczystej limonki, mandarynki i cytryny, które przechodzą następnie w nuty morskie i zielone. Słodyczy i egzotycznego vibe’u dodają jej jaśmin, frezja, konwalia i róża. W bazie znajdziemy cyprys, cedr, piżmo i drzewo gwajkowe. Idealny zapach na lato!

Każdy mężczyzna jest inny i każdy na swój sposób lubi podkreślać swoją indywidualność i wyjątkowość. Znalezienie odpowiedniego zapachu z pewnością w tym pomoże!