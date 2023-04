Jak wygląda zawód fizjoterapeuty za granicą?

Fizjoterapia jest stosunkowo młodą gałęzią medycyny, która rozwija się niezwykle dynamicznie w wielu krajach na świecie. Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne jest z roku na rok coraz większe. Wiąże się to między innymi z przybierającym na sile zjawiskiem starzenia się społeczeństw, które polega na wzroście liczby osób starszych. Trzeba jednak zaznaczyć, że praca jako fizjoterapeuta polega nie tylko na niesieniu pomocy seniorom. Do gabinetów rehabilitacyjnych trafiają także młodzi ludzie, którzy zmagają się z urazami ortopedycznymi, zespołami bólowymi w obrębie kręgosłupa czy z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi. Ponadto z zabiegów fizjoterapeutycznych często korzystają sportowcy, którzy stanowią grupę szczególnie narażoną na kontuzje i urazy.

Jakie możliwości pracy mają polscy fizjoterapeuci we Francji?

Z powodu braku wykwalifikowanego personelu medycznego polscy fizjoterapeuci we Francji mają bardzo wiele możliwości pracy. Większość osób decydujących się na wyjazd do kraju nad Sekwaną podejmuje zatrudnienie etatowe. Specjaliści zajmujący się przywracaniem sprawności fizycznej są potrzebni między innymi w szpitalach i klinikach, ale nie tylko. Są również poszukiwani przez centra rehabilitacyjne, termy, gabinety masażu, salony odnowy biologicznej oraz przez kluby sportowe. Praca dla fizjoterapeuty we Francji to także świetna okazja do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby, które wybierają ścieżkę samozatrudnienia, doceniają przede wszystkim elastyczne godziny pracy oraz brak przywiązania do jednego pracodawcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć pracę za granicą?

Obecnie wyjazdy zarobkowe za granicę nikogo już nie dziwią i z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Nie oznacza to jednak, że na zatrudnienie może liczyć każdy, kto wyśle CV. Chcąc spróbować swoich sił w fizjoterapii, w pierwszej kolejności należy ukończyć studia. Mając dyplom, można rozpocząć procedurę nostryfikacyjną. Uznanie zdobytych kwalifikacji zawodowych może trwać nawet 4-5 miesięcy, dlatego należy wszcząć ją odpowiednio wcześnie. Kolejną istotną kwestią jest konieczność posługiwania się językiem w stopniu komunikatywnym. By jak najlepiej przygotować się do wyjazdu, można skorzystać z kursu dla fizjoterapeutów odbywającego się w wersji online. Tego rodzaju rozwiązania umożliwiają podszlifowanie umiejętności językowych, a dzięki mobilnej formie pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i o wybranej przez siebie porze.

Dlaczego warto wyjechać do pracy za granicę?

Z pewnością taki wyjazd stanowi świetną szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, które zaprocentuje w przyszłości. Nie jest to jednak jedyny argument przemawiający za podjęciem zatrudnienia we Francji. Fizjoterapeuci podobnie jak lekarze i pielęgniarki są tam traktowani z szacunkiem, a pacjenci liczą się z ich zdaniem. Oprócz tego kliniki, szpitale i inne placówki ochrony zdrowia w kraju nad Sekwaną mogą poszczycić się bardzo zaawansowanym zapleczem technologicznym. Ośrodki, które poszukują osób wykształconych w dziedzinie fizjoterapii, to miejsca nowoczesne i świetnie wyposażone, w jakich każdy specjalista może z pasją realizować się w zawodzie.

Postaw na oferty pracy od agencji!

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że praca dla fizjoterapeutów we Francji może stanowić niezwykle ciekawą ścieżkę rozwoju zawodowego. Zatrudnienie w kraju nad Sekwaną to nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia, ale także szansa na atrakcyjne zarobki i lepszy standard życia. Jeśli interesują Cię oferty pracy, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie, w znalezieniu legalnego zajęcia może pomóc Ci np. agencja IPF Medical. Firma współpracuje z placówkami medycznymi na terenie całej Francji, zapewniając zatrudnienie u wiarygodnych i rzetelnych pracodawców.