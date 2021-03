Najmodniejsze buty damskie na wiosnę 2021

Modne buty damskie na wiosnę to jeden z ważnych dodatków do każdej stylizacji – również na co dzień. Poniżej znajdziesz kilka inspiracji z najnowszej kolekcji CCC – m.in. buty damskie Gino Rossi czy Lasocki. Opinie o CCC zachęcają do zakupów – to jeden z liderów na rynku obuwniczym. Proste i czytelne są też zasady wymiany i zwrotów, można też złożyć odwołanie od reklamacji obuwia CCC z argumentami. Zobacz, jakie wiosenne obuwie jest na topie.

Buty damskie na wiosnę 2021 – poznaj trendy

Buty damskie na wiosnę 2021 to nie tylko dodatek do stylizacji, ale jeden z jej najważniejszych elementów. Projektanci wykazali się pomysłowością – na topie są m.in. błękitne czółenka w pastelowym odcieniu, czerwone sneakersy, praktyczne espadryle na plecionej podeszwie, zamszowe kowbojki brązowe czy modele zdobione oryginalnymi paskami, sprzączkami lub kokardami, a także buty na wysokich platformach i obcasach, obuwie wiązane wokół kostki, sportowe buty o futurystycznym designie – zajrzyj na stronę CCC i wybierz coś dla siebie.

W razie chęci wymiany lub zwrotu modelu możesz to zrobić bez zbędnych formalności – w razie wadliwego modelu możesz też złożyć reklamację albo odwołanie od reklamacji obuwia CCC. Bogata kolekcja zgodna z aktualnymi trendami i wygoda to główne zalety marki!

Pastelowe sneakersy

Błękitne, a może w odcieniu pudrowego różu? Pastele są modne każdej wiosny – sneakersy w takim odcieniu założysz na co dzień, do biura, na randkę czy spotkania towarzyskie. W CCC znajdziesz obuwie sportowe Sprandi, New Balance, Puma, Adidas czy Reebok. Noś je do jeansów i dopasuj dodatki, by stworzyć wyjątkowe zestawy na różne okazje. Wyróżnia je wysoka jakość i świetne opinie. O CCC warto też dodać, że mają swoje salony w większości miast Polski, gdyż marka jest w czołówce firm obuwniczych w naszym kraju.

Skórzane lub zamszowe kowbojki

Wyjątkowym wyborem będą też kowbojki z kolekcji Gino Rossi, Lasocki lub DeeZee – wyjątkowo stylowe i komfortowe. Pasują do większości zestawów do biura, ale nie tylko – noś je z ramoneską, marynarką albo koszulą czy lekkim płaszczem. Do wyboru są kowbojki na wyższym lub niższym obcasie. Każde wpiszą się też w stylizacje w klimacie boho – zwłaszcza modele brązowe lub camelowe z frędzlami lub ażurowymi zdobieniami.

Buty na platformach

W okresie przejściowym będą bardzo praktyczne, ale też wniosą charakteru do każdej stylizacji. W dodatku wysmuklą sylwetkę i dodadzą swojej właścicielce kilku centymetrów. Co powiesz na modele w cukierkowych odcieniach? A może neonowych? Uniwersalne i ponadczasowe będą też beże oraz biel, czyli kolory, które zawsze są modne i odporne na zmieniające się trendy.