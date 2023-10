Ludzie sukcesu mają konkretne, określone cechy. Nie musisz być Henrym Fordem, Michaelem Jordanem czy Albertem Einsteinem by być człowiekiem sukcesu. Człowiek sukcesu to osoba, która osiągnęła coś, co wyróżnia ją spośród innych ludzi. Sprawdź, czy posiadasz cechy ludzi sukcesu. Jeśli odpowiesz twierdząco na 6 lub więcej pytań – jesteś skazany/a na sukces! Jeśli na mniej - pora na wzmocnienie tych cech i postaw!

Przejdź do quizu