Widać, że mama uczy je dobrego stylu: nastoletnie hiszpańskie księżniczki wyrastają na młode damy! FOTO

Starsza Eleonora kończy w tym roku 17 lat, a młodsza Sofia - 15. Nastolatki wciąż są do sobie bardzo podobne, ale zaczynają już coraz wyraźniej różnić się stylem ubierania. Ewidentnie łączy je jednak zamiłowanie do eleganckiego wyglądu. Patrząc na nie, widać, że inspiracją do stylu, który wybierają jest mama. Obie dziewczynki noszą już nawet takie same buty jak ona. Zobaczcie dziewczynki i całą rodzinę.

1/3 Hiszpańskie księżniczki Eleonora i Sofia następna