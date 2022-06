"Mizernie". Najnowsze ZDJĘCIA obnażyły prawdę o włosach księżnej Kate?

Internetowi krytycy uznali, że maksymalnie naturalne uczesanie rzekomo pokazuje rzekomo, jak niedoskonałe są jej włosy. W komentarzach do zdjęć pokazanych w Sieci padały uwagi przede wszystkim na temat gęstości jej czupryny. Internauci pisali, że zwykle wydaje się, że jej fryzura jest bardzo bujna, a na najnowszych fotografiach widać, że to wyłącznie dzieło fryzjera, który jeśli postara się mniej niż zwykle, to włosy są - jak to określono - mizerne. Zobaczcie zdjęcia, które "odkrywają prawdę o włosach" księżnej.

1/4 Księżna Catherine z wizytą w londyńskiej siedzibie organizacji charytatywnej Little Village Brent. następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję