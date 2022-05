Przypadek, jakich mało! Królowa Letycja i hiszpańska pani profesor w jednakowych sukienkach na ważnej uroczystości. FOTO

Takie sytuacje to prawdziwa rzadkość - szczególnie, jeśli mowa o występach koronowanych głów. W przypadku królowej Letycji to jednak nie pierwszy raz, gdy miała na sobie ubranie z sieciówki. Dwukolorowa sukienka z kolekcji Mango kosztuje około 75 dolarów, a prezentuje się naprawdę efektownie. Nic więc dziwnego, że spodobała się również naukowczyni Vivas Teson. Co ważne: obie panie wyglądały świetnie i bynajmniej nie sprawiały wrażenie zakłopotanych zbieżnością swojego modowego wyboru. Zobaczcie.

1/3 Królowa Letycja i profesor Vivas Teson w takich samych sukienkach na posiedzeniu Rady Królewskiej ds. Osób Niepełnosprawnych i ceremonii wręczenia nagród w Hiszpanii.