Ranking popularnych imion: Zofia na szczycie w 2022 roku

Imię Zofiazdobyło pierwsze miejsce w rankingu popularnych imion w 2022 roku. Otrzymało je w 5714 dziewczynek. Portal dane.gov.pl informuje, że na drugim miejscu najpopularniejszych imion znalazło się imię Zuzanna, a tuż za nim Hanna i Laura.

Najwięcej dziewczynek o imieniu Zofia urodziło się w 2022 roku w województwie mazowieckim – 996, a najmniej w świętokrzyskim – 17. Rok temu imię Zofia było na drugim miejscu rankingu najpopularniejszych imion. Wtedy Zuzanna znajdowała się na prowadzeniu.

Zofia: Greckie pochodzenie i symbolika imienia

Zofia to imię greckiego pochodzenia. W języku greckim słowo "sophia" oznacza dosłownie mądrość. W Polsce zostało przejęte z obszarów niemieckich i istnieje u nas od epoki średniowiecza. Według greckiego znaczenia kobiety o tym imieniu to uosobienie intelektu, elokwencji i życiowej mądrości. Ponadto są pracowite, energiczne i bardzo dobrze radzą sobie w życiu.

Kiedy Zofie obchodzą imieniny?

Imię Zofia można zdrobnić. Najczęściej do kobiet o tym imieniu zwracamy się: Zosia, Zośka, Zula, Zoja, Zońka, Sonia, Sonka i Zosieńka. Zofia obchodzi imieniny 30 kwietnia, 15 i 24 maja oraz 18 i 30 września. Jednak najbardziej popularna data na świętowanie imienin Zofii, to 15 maja. Tego dnia wspominana jest w kościele katolickim św. Zofia. 15 maja jest też nazywany ''zimną Zośką'', ponieważ często jest to dzień, kiedy znów nagle pojawiają się przymrozki.

Zofie - femme fatale z wielkim sercem

Jeśli Zofie się zakochują, to nie są w tej miłości wytrwałe. Zofie to prawdziwe femme fatale. Cieszą się powodzeniem u adoratorów i lubią ich towarzystwo. Mogą też niestety siać zamęt i niepokój w ich życiu. Natomiast, gdy zakładają rodziny, to są w stanie dla nich poświęcić prace i karierę. Zofie mają wielu przyjaciół, dla których są gotowe zrobić wszystko.

Zosie lubią być w centrum uwagi. Cechuje je optymizm i pogoda ducha, którymi wszystkich zarażają. Nie brakuje im entuzjazmu i pomysłów. Lubią otaczać się ludźmi, wspierać ich i pomagać. Bywają też za bardzo wrażliwe.

Kobiety o tym imieniu lubią pracę z ludźmi. Potrafią być przedsiębiorcze i mają silne poczucie sprawiedliwości. Są dobrymi doradczyniami. Przez to, że mają zamiłowanie do intensywnego życia, mogą łatwo popadać w pracoholizm.