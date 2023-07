Zauważalny jest wyraźny wzrost kontaktu młodzieży z narkotykami, stwierdził departament. W 2021 roku nieco ponad 18 proc. młodych przyznało, że używało narkotyków, obecnie 28.

Reklama

Prawie 11 proc. młodzieży sięga po środki psychoaktywne, przy czym wśród dziewcząt odsetek ten wynosi 15 proc.

Prawie dwa miliony włoskich nastolatków (78 proc.) to konsumenci alkoholu, z czego 33 proc. używa go intensywnie, co często prowadzi do upojenia alkoholowego. W grupie wiekowej 18-24 odsetek upijających się w ciągu ostatniego roku wyniósł około 50 proc.

Reklama

W związku z uzależnieniami, wskazuje departament, wzrasta wśród młodych ludzi liczba hospitalizacji i porad zdrowotnych. W ubiegłym roku prawie 10 proc. wizyt na izbach przyjęć związanych bezpośrednio z narkotykami dotyczyło nieletnich, a około 14 proc. osób w grupie 18-24.

Jednak najbardziej przygnębiającą informacją raportu jest to, podkreślają jego autorzy, że nastąpił gwałtowny wzrost uzależnień wśród dziewcząt. Uczennice w wieku 15 i 16 lat, nawet częściej niż chłopcy przyjmują substancje psychoaktywne, kokainę i opiaty.

W 2022 roku po raz pierwszy odnotowano , że dziewczęta piją więcej alkoholu niż chłopcy, mają też więcej tzw. ekscesów alkoholowych.

Reklama

Na oddziałach ratunkowych 65 proc.interwencji związanych z „psychozą wywołaną przez narkotyki” dotyczyło dziewcząt, wskazuje raport Departamentu Polityki Antynarkotykowej włoskiego rządu.

Z Pescary Miłosz Marczuk

mmk/wr/