Na polecenie władz usunięto między innymi odniesienia do Żydów jako małp i świń, które czczą diabła, a także opisy ich jako "zdrajców z natury" i zaprzysięgłych wrogów islamu. Usunięto również fragmenty o wykorzystywaniu przez syjonistów "kobiet, narkotyków i mediów" do osiągnięcia swoich celów oraz o spiskach, w których Izrael planuje rozszerzyć swoje granice do rzeki Nil w Egipcie i do Eufratu w Iraku - czytamy w powiadomieniu.

Podręcznik do historii w szkole średniej nie zawiera już lekcji na temat pozytywnych rezultatów pierwszej intifady i nie nazywa już Izraela "oszukańczą demokracją". Z jednego z podręczników usunięto również twierdzenia oskarżające Izrael o podpalenie meczetu Al-Aksa w 1969 roku, a także osąd, że powodem rozpoczęcia przez Izrael wojny sześciodniowej było pragnienie przejęcia kontroli nad świętymi miejscami islamu i chrześcijaństwa w Jerozolimie oraz szybami naftowymi na Półwyspie Synaj, przekazał portal ynetnews.com.

Analiza przeprowadzona przez międzynarodowy instytut badawczy i polityczny IMPACT w Londynie, który bada i analizuje treści podręczników na świecie w celu promowania pokoju i tolerancji zgodnie ze standardami UNESCO, obejmowało analizę 301 podręczników opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przez saudyjskie Ministerstwo Edukacji - napisał portal. (PAP)

sm/ mms/