Liczba aborcji w Belgii spadła w ciągu ostatnich lat o 15 proc. i obecnie wynosi ok. 17 tys. rocznie, informuje we wtorek dziennik „Le Soir”. Aborcja jest dozwolona w Belgii do dwunastu tygodni po zapłodnieniu.

Dane, do których dotarli reporterzy gazety, zostaną przedstawione dziś, 19 kwietnia 2023 r., na posiedzeniu komisji zdrowia izby niższej parlamentu. Jest to raport Komisji Oceny Ustawy o Dobrowolnym Przerywaniu Ciąży (IVG), który obejmuje lata 2020 i 2021 r. Reklama Z dokumentu wynika, iż w 2021 r. wykonano w Belgii 16 702 aborcji. Proporcjonalnie największa liczba zabiegów wykonywana jest w Brukseli. IVG wskazuje, że średni wiek kobiety decydującej się na przerwanie ciąży wynosi 29 lat i w 60 proc. przypadków dotyczy kobiet stanu wolnego. Komisja postuluje zwiększenie dostępności antykoncepcji, a także częstsze przeprowadzanie kampanii informacyjnych wśród młodych kobiet. Reklama