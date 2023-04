KOSZYCZEK WIELKANOCNY to ważny element w celebracji świąt. Zgodnie z tradycją po tym, jak zostanie poświęcony, koszyczek wielkanocny powinien stanąć w centralnym punkcie domu i czekać do niedzielnego świątecznego śniadania. Przypominamy, co włożyć do święconki.

KOSZYCZEK WIELKANOCNY to jeden z najważniejszych symboli Świąt Wielkanocnych. Przygotowuje się go rankiem w Wielką Sobotę, a następnie zanosi do święcenia. Reklama W niektórych regionach Polski zgodnie z dawnym zwyczajem po tym, jak KOSZYCZEK WIELKANOCNY został poświęcony i przyniesiony do domu, można było już próbować świątecznych potraw. Zanim to się stanie, obowiązywał mniej lub bardziej ścisły post. Choć szczegółowe wytyczne co do zawartości święconki mogą się różnić nawet w zależności od domu, ogólnie uznaje się, że KOSZYCZEK WIELKANOCNY powinien zawierać: Reklama chleb

jajka

wędlinę

babeczkę wielkanocną

sól

chrzan

baranka i kurczaka. Tradycja nakazuje też, aby KOSZYCZEK WIELKANOCNY był wyłożony i nakryty białą serwetką. ŚWIĘCONKA wymaga też przyozdobienia zieloną rośliną - najczęściej używa się do tego borowiny lub bukszpanu.