Ciasta i desery

Reklama

Na pierwszy ogień weźmy pod lupę słodkości! Spokojnie, nie musisz z nich rezygnować. Dobrze jest jednak przyjąć założenie, że zjadasz tylko jedno słodkie danie w ciągu dnia i to w ramach jednego z posiłków – drugiego śniadania lub podwieczorku. Poza tym wykorzystaj kilka sprytnych sposobów, aby nie myśleć nieustannie o kaloriach. W deserach przygotowywanych na zimno cukier zastąp słodzikiem. Foremki i naczynia żaroodporne wykładaj specjalnym papierem do wypieków, zamiast smarować tłuszczem. Podrasuj przepisy, dodając do ciast więcej białek, a mniej żółtek. Jako polewy do mazurka użyj gorzkiej czekolady, ma mniej cukru i jest zdrowsza. Do sernika wykorzystaj chudy ser twarogowy i ogranicz ilość cukru, przeważnie połowa porcji podawanej w przepisie jest wystarczająca. Zmniejsz ilość bakalii dodawanych do deserów, dzięki temu mniej pójdzie „w boczki”.

Jajko – niekwestionowany król Wielkanocy

Reklama

Samo w sobie jest bardzo zdrowe, zawiera 18 z 20 potrzebnych człowiekowi aminokwasów oraz żelazo i witaminy A, D, E, K, B12, B1, B2. Jednak w ciągu dnia możemy zjeść bezkarnie maksymalnie dwa do trzech jaj, jeśli zależy nam na ograniczeniu kilokalorii. A to niezwykle trudne w Święta, kiedy wzrok przyciągają apetyczne potrawy będące „wariacjami na temat jaj”. Jeśli zatem nie zamierzasz sobie niczego odmawiać, proponuję wykorzystać jajka przepiórcze. Pod względem gramatury jedno kurze jajko odpowiada 4–5 przepiórczym.

Żurek w garnuszku

Czy wiesz, że wypijając czysty żurek, bez mięsnej wkładki, możesz zmniejszyć jego kaloryczność nawet o 250 kcal? Proponuję ugotować żurek tradycyjnie, z kiełbasą i boczkiem, aby nie stracił na smaku i aromacie, ale lepiej go spożyć w kubeczku jako dodatek.

Reklama

Sprytne podmianki

Na święta polecam zaopatrzyć się w chude wędliny, np. szynkę, polędwicę czy pieczony schab. Warto też zamienić zwykły pasztet na wersję wege, np. z soczewicy, czy pasztet sojowy. Jeśli jednak ten numer z podmianą wersji mięsnej na wege u Ciebie nie przejdzie, to wybieraj mądrze. Albo pasztet drobiowy, albo z mieszanego mięsa z przewagą drobiowego, ewentualnie z cielęciny.

Bez sałatki nie ma Świąt

Najprostszym sposobem na odchudzenie słynnej sałatki jarzynowej jest wymieszanie ulubionego majonezu z gęstym jogurtem, np. greckim o obniżonej zawartości tłuszczu, w proporcji 1:1 i dodanie odrobiny musztardy do smaku. Poza tym pamiętaj, aby na stole pojawiło się jak najwięcej warzyw – jako dodatku do dania obiadowego, ale też jako przystawki. Powinny one stanowić połowę tego, co zjadasz w ciągu dnia, nie tylko w Święta.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Magdaleny Jarzynki-Jendrzejewskiej, dietetyka i specjalisty ds. żywienia człowieka, eksperta marki Barbora.