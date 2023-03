Silne bóle w trakcie menstruacji i bardzo obfite krwawienia to dla wielu kobiet stan, z którym już się pogodziły. Matki z pokolenia na pokolenie przekazują córkom, że ból w „te dni” to coś zupełnie normalnego. Problem często zaczyna się już w szkole podstawowej i pozostaje z dorastającymi dziewczynkami także w życiu dorosłym – „przecież do tego można się przyzwyczaić”. Dolegliwości nie powinno się jednak deprecjonować, ani bagatelizować.

Przeciwnie – należy zastanowić się, gdzie jest rozróżnienie między bolesnym miesiączkowaniem, a początkiem przewlekłej choroby – endometriozy? Marzec jest miesiącem świadomości endometriozy i z tej okazji, o diagnostyce i leczeniu rozmawiamy z ginekologiem, lek. Piotrem Stecem. Reklama Ponad 10 proc. kobiet w wieku rozrodczym, czyli nawet milion Polek, może zmagać się z endometriozą. Dane te mogą być niedoszacowane, ponieważ diagnostyka często trwa kilka, a nawet kilkanaście lat. Jest to przewlekła choroba, wciąż o nieznanej etiologii, polegająca na zagnieżdżeniu się błony śluzowej (endometrium) poza jamą macicy. – Mogą towarzyszyć jej silne bóle menstruacyjne, biegunki, zaparcia, przewlekłe zmęczenie czy problemy z zajściem w ciążę – tłumaczy lek. Piotr Stec, ginekolog w Szpitalu św. Elżbiety, Grupy LUX MED. Przez lata była dolegliwością bagatelizowaną, a cierpiącym na nią kobietom mówiono, że „przesadzają”. Teraz to się zmienia, ale ze strony ochrony zdrowia kluczowa jest edukacja i otwartość na potrzeby pacjentek. Różne oblicza i objawy Reklama Endometriozę mogą cechować silne bóle miesiączkowe, ale część powodowanych przez nią objawów jest mniej oczywista i obejmuje problemy jelitowe, bóle promieniujące do kręgosłupa, dyskomfort podczas wypróżnień i oddawania moczu. Do tego dochodzą dolegliwości bólowe przed miesiączką, w trakcie owulacji oraz podczas współżycia. Endometrioza może też utrudniać zajście w ciążę i często to dopiero jest moment, w którym pada diagnoza. Dlaczego tak późno? - Pacjentki często przez wiele lat nie wiedzą, że chorują na endometriozę, a przez to choroba może się rozwijać i postępować. Szukanie przyczyn dolegliwości trwa długo, głównie ze względu na złożoność objawów, ale też poprzez bagatelizowanie objawów przez pacjentki, lekarzy, nieznaną etiologię, a w niektórych wypadkach utrudnioną diagnostykę. Podstawowym symptomem choroby jest przewlekły ból, ale każdy inny wymieniony wcześniej objaw powinien być podstawą do wdrożenia diagnostyki w kierunku endometriozy. Podstawowym krokiem jest zebranie szczegółowego wywiadu, wykonanie przez lekarza dokładnego badania fizykalnego, następnie wykonania badań obrazowych – USG lub rezonansu magnetycznego, które pozwolą uwidocznić zmiany w obszarze narządów wewnętrznych, czyli np. powstałe torbiele, zrosty czy nacieki – wyjaśnia ekspert. Leczenie i zapobieganie kluczem do podniesienia komfortu życia Reklama - Zacznijmy od tego, jak powstaje choroba. Tkanka, która normalnie występuje w jamie macicy, zagnieżdża się w nieznany nam jeszcze sposób poza jej pierwotnym miejscem występowania. Przebieg i objawy endometriozy zależą przede wszystkim od tego, gdzie znajdują się jej ogniska – np. wewnątrz jajników czy na powierzchni otrzewnej, pęcherza moczowego lub jelita. Opisane są także bardzo rzadkie przypadki endometriozy poza jamą brzuszną np. w klatce piersiowej. Choć etiologia choroby nie jest jeszcze do końca znana, wiemy jak ją leczyć, a głównym celem leczenia jest minimalizowanie lub eliminacja dolegliwości – dodaje lek. Piotr Stec. Endometriozę można leczyć z pomocą środków hormonalnych, mających za zadanie hamowanie rozwoju choroby i jej częściową regresję. Stosuje się także leczenie chirurgiczne – najczęściej laparoskopowe, polegające na usunięciu ognisk endometriozy. Nie bez znaczenia jest też styl życia prowadzony przez pacjentkę, a stosowanie odpowiedniej diety – lekkostrawnej i przeciwzapalnej, może przynieść wymierną korzyść. Winowajca – stan zapalny Objawy bólowe wiążą się z nasilonym stanem zapalnym, jaki wywołuje endometrioza. Jednym ze sposobów łagodzenia choroby jest więc minimalizowanie odpowiedzi zapalnej organizmu i unikanie czynników drażniących. Do najważniejszych zaleceń dla kobiet zmagających się z chorobą należą: Stosowanie diety przeciwzapalnej - np. śródziemnomorskiej, bogatej w antyoksydanty, warzywa, owoce i nasiona,

Unikanie spożywania czerwonego mięsa,

Unikanie używek takich jak alkohol czy papierosy oraz nadmiernego obciążania wątroby ciężkostrawnym jedzeniem, np. potrawami typu fast food.

Redukcja stresu oksydacyjnego, wpływającego na odpowiedź zapalną organizmu,

Odpowiednia suplementacja – szczególnie bogata w witaminę D3 oraz kwasy omega EPA/DHA, magnez czy kurkuminę,

Umiarkowana aktywność fizyczna, w tym praktykowanie ćwiczeń oddechowych lub jogi. Endometrioza to przewlekła choroba wielonarządowa, natomiast istnieją sposoby na zahamowanie jej rozwoju, a w razie potrzeby chirurgicznego usunięcia zmian ogniskowych. Kluczowa jest jednak świadomość diagnostyczna zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentek. Im szybciej wdrożone zostaną odpowiednia diagnostyka i leczenie, tym większa szansa na eliminację lub zmniejszenie dolegliwości powodowanych przez endometriozę. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję