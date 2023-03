Z badania „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" serwisu Prezentmarzeń wynika, że chcemy aktywnie wypoczywać i szukamy inspiracji na interesujące spędzanie czasu wolnego. Podczas weekendów 28% Polaków lubi spędzać wolne chwile na aktywnościach fizycznych, 24% na spotkaniach z przyjaciółmi i rodziną, a 18% oddaje się zajęciom kreatywnym. Dla 15% ważne są rozrywki kulturalne, jak kino, teatr, wystawa czy koncert.

Dla 57% respondentów chęć poszukiwania nowych form aktywności i rozrywek wynika przede wszystkim z zamiłowania do zdobywania nowych doświadczeń. Z kolei dla 15% motywacją jest niechęć do nudy i rutyny. Co piąty zapytany Polak uważa, że warto się zastanowić nad znalezieniem ciekawych, nowych form wypoczynku.

Za najbardziej prozdrowotne formy aktywności respondenci uważają jazdę na rowerze – 22% odpowiedzi, fitness 17% wskazań oraz bieganie – 13% odpowiedzi. Na kolejnych miejscach znalazły się spacery, joga i treningi na siłowni pod opieką instruktora.

Szukając optymalnych form aktywności dla siebie, według 36% respondentów powinniśmy się kierować przede wszystkim możliwościami własnego organizmu oraz aktualną kondycją. Zdaniem 37% zapytanych Polaków w obecnych czasach aktywność fizyczna pełni istotną funkcję jako czas na relaks i oderwanie się od codziennych obowiązków. W opinii co trzeciego respondenta to sposób na radzenie sobie ze stresem. Z kolei 18% uważa, że jest to skuteczna broń w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

W obecnych czasach rozrywka odgrywa istotną rolę w życiu Polaków, gdyż dostarcza emocji i dodaje energii, jak twierdzi 34% ankietowanych. Według 31% respondentów pozwala na odstresowania i odprężenie.

- W modzie obecnie są kreatywne aktywności, sport i rozrywki z dreszczykiem emocji. Jak pokazały wyniki naszego badania jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich potrzeb w obszarze rozrywki. Staliśmy się też bardziej wymagającymi klientami w branży czasu wolnego, gdyż oczekujemy coraz wyższej jakości usług – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Dla Polaków, którzy chcą aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny, istotna jest jakość i forma wypoczynku. Wśród preferowanych rozrywek najchętniej korzystamy z tych dostarczających emocji, jak choćby sporty ekstremalne i pozwalających kreatywnie spędzić czas, jak przykład warsztaty fotografii czy zajęcia taneczne. Istotne są również aktywności sportowe i kulturalne. Według deklaracji złożonych w badaniu, dysponując czasem wolnym, najchętniej wykorzystamy go na miejskie rozrywki – 23% odpowiedzi, uprawianie sportu – 21% odpowiedzi oraz na rozwijanie pasji i zainteresowań - 14% odpowiedzi.