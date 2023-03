Siłą powszechnej digitalizacji są też przedsiębiorczynie, które odważnie wdrażają cyfrowe narzędzia w swoich biznesach. Mimo to, na tle pozostałych mieszkanek Unii Europejskiej, Polki pozostają w tyle. Jak przeprowadzić cyfrową zmianę, która poprawi naszą sytuację?

Kompetencje cyfrowe stanowią obecnie jedną z najważniejszych umiejętności, tak samo w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Unijny indeks Women In Digital (WID), zawierający dane za 2022 rok, skupia się m.in. na ogólnym korzystaniu z internetu przez kobiety, a także umiejętnościach oraz wiedzy specjalistycznej użytkowniczek w tym zakresie.

Z danych wynika, że wciąż daleko nam nawet do średniej UE, która według przyjętej punktacji wynosi 54,9/100. W indeksie WID zajmujemy miejsce trzecie od końca - z wynikiem 45,5 (dla porównania, Finki osiągnęły w ubiegłym roku aż 80,4/100). Daleko nam również do mieszkanek Irlandii (74,9) czy Holandii (71,9). W prezentowanym zestawieniu wyprzedzamy jedynie Bułgarki (36,1) i Rumunki (35,8).

Co ciekawe, w rankingu ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych (wysokie umiejętności z zakresu komunikacji, rozwiązywania problemów, oprogramowania do tworzenia treści i bezpieczeństwa) jest już wyraźnie lepiej.

Średnia liczba kobiet w UE posiadających te kompetencje to 24,6%, tymczasem w Polsce wynosi prawie 20%. W tym zestawieniu wyprzedzamy m.in. Niemki (15,8%) czy Słowaczki (18%). Co to oznacza? Pań posiadających kompetencje cyfrowe może być w Polsce mniej, ale te, które już je mają, posługują się nimi na wysokim poziomie.

E-Polka potrafi. Bank, lekarz i zdalne zakupy

Cyfrowe usługi i nowoczesne narzędzia ułatwiają życie nam wszystkim. Związek Banków Polskich w ostatnim raporcie NetB@nk podaje, że pod koniec 2022 r. liczba rachunków klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła blisko 41,5 mln. Jeśli prześledzić unijne dane, obszar online banking cieszył się ostatnio dużym zainteresowaniem wśród kobiet – korzystało z niego aż 62% Polek. To jedynie 2,2 pp. mniej, niż wynosi unijna średnia! Korzystanie z konta internetowego to jednak nie wszystko.

Raport ,,Mr & Mrs E-commerce” sporządzony przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, nie pozostawia złudzeń: kobiety kochają e-commerce i chętnie wykorzystują przy tym nowoczesne usługi komplementarne, takie jak przelewy. Zakupy w sieci raz, dwa razy w miesiącu robi średnio 8 na 10 Polek. Już 23% badanych kobiet płaci przy tym telefonem, 19% mierzy produkty w wirtualnych przymierzalniach, a 15% loguje się w sklepie online poprzez konto w social mediach. Kupujące w sieci panie śmiało korzystają z cyfrowych udogodnień: 15% docenia szczególnie możliwość szybkiej płatności. Poszukiwanie wymarzonej oferty najczęściej odbywa się na smartfonie lub laptopie (po 41% odpowiedzi), choć popularność zdobywają również tablety (29%).

Polki chętnie logują się do sieci, by skorzystać z oferty administracji publicznej i e-usług. Według danych Komisji Europejskiej, w 2021 roku 56,3% pań przynajmniej raz odwiedzało publiczne portale, by załatwić sprawy urzędowe. Z kolei, jak wskazuje Centrum e-Zdrowia, także porady czy profilaktyka zdrowotna online zakorzeniły się u nas na stałe. Polki korzystają z nich chętnie i świadomie: przykładowo już ponad 82% badanych pań chciałoby mieć dostęp do sprofilowanych powiadomień o programach profilaktycznych.

Przedsiębiorczynie: synonim ambicji i otwarcia na innowacje

Z cyfrowych usług Polki korzystają nie tylko prywatnie. Managerki, szefowe, prezeski – wszystkie je łączy chęć digitalizacji firmowych procesów i gotowość do wykorzystywania narzędzi online. Z raportu Fundacji Sukces Pisany Szminką wynika, że w narzędzia takie inwestuje stale niemal co czwarta badana szefowa, a zamierza z nich skorzystać w przyszłości dalsze 34%.

– Z badań, które prowadzimy regularnie, wynika że kobiety w Polsce podchodzą z dużą otwartością do innowacji technologicznych – mówi Elżbieta Włodarczyk z KIR – Wiemy, że chętnie zamieniłyby papierowe dokumenty na ich cyfrowe odpowiedniki. Już prawie 40% kobiet, które uczestniczyły w badaniu KIR i ZBP, chce podpisywać e-podpisem umowy z dostawcami mediów, takich jak prąd, gaz czy woda. To ważny sygnał dla usługodawców i urzędów: Polki są gotowe na zmiany, tylko należy im je umożliwić.

Warto wspomnieć, że zgodnie z indeksem ekonomiczno-społecznym DESI (Digital Economy and Society Index), poziom digitalizacji kobiecej części społeczeństwa przekłada się wprost na jakość życia w danym państwie. Dlatego Polki, choć pełne ambicji i ciekawości, potrzebują systemowego wsparcia w zakresie wskazanych kompetencji i stałej możliwości podnoszenia swoich umiejętności. W kontekście błyskawicznej, globalnej cyfryzacji, posiadanie ich staje się kluczowe dla pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

* Badanie ośrodka Minds & Roses, marzec 2022, N=1000