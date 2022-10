Wiele ziół i przypraw zawiera związki bioaktywne wykazujące działanie antybiotyczne. Wyśmienite działanie rozgrzewające ma cynamon, imbir i ostre przyprawy np.: chili, pieprz cayenne. Szczególnie warto w tym okresie sięgać po oregano, tymianek (w formie suszonej i olejku) i szałwię (w formie suszonej lub naparu – doskonałego na bolące gardło). Zioła i przyprawy mają również bardzo silne działanie antyoksydacyjne – wspierają działanie układu odpornościowego.

Miód i produkty pszczele (propolis, pierzga i pyłek pszczeli) również doskonale radzą sobie ze wspomaganiem naszej odporności. Pamiętaj, by nie podgrzewać dań i napojów, do których je dodajesz, bo dobroczynne substancje ulegną zniszczeniu.

Rutyna jest popularnym składnikiem bioaktywnym wykorzystywanym w środkach farmakologicznych wspomagających odporność. Występuje w bardzo dużych ilościach w kaszy gryczanej oraz błonkach owoców cytrusowych.

Maliny mają właściwości napotne i rozgrzewają do szpiku kości. Należy zalać świeże lub mrożone maliny gorącą wodą, dodać imbir i wygrzewać się pod kocem z kubkiem w dłoni.

- Allicyna to substancja zawarta w cebuli i czosnku, która zwalcza wirusy w bardzo szybkim tempie. Ząbek czosnku spożywany każdego dnia zapobiegnie rozwojowi infekcji. Gdy jednak zachorujemy należy koniecznie zwiększyć tę ilość. Aby zneutralizować liczne związki lotne występujące w cebuli i czosnku, wystarczy przeżuć kilka listków świeżej natki pietruszki. Przykry zapach zniknie w mgnieniu oka, a sama pietruszka doskonale przyczyni się do zwiększenia spożycia witaminy C i żelaza, co dodatkowo wzmocni armię odpornościową naszego organizmu o nowiutkie białe krwinki – mówi Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Sama witamina C skraca czas trwania choroby i zmniejsza częstotliwość występowania przeziębień, dlatego warto nie zapominać o dużej ilości warzyw i owoców w codziennej diecie. Istną bombą będzie w tym okresie sok z dzikiej róży, aronii, czarnego bzu czy czarnej porzeczki. Na świeżo najwięcej witaminy C i innych przeciwutleniaczy znajdziesz w czerwonych i czarnych owocach, cytrusach, czerwonej papryce i roślinach zielonolistnych. Na talerzu również może być kolorowo. Cytrusy są bardzo cennym źródłem witaminy C – choć nie wygrywają ilością, jemy ich bardzo dużo, więc jednocześnie dostarczamy sobie mnogość tej ochronnej witaminy.

Witamina D aktywuje układ odpornościowy, przez co łatwiej rozpocząć organizmowi walkę z chorobą. Warto częściej jeść ryby morskie, które są jej doskonałym źródłem. Trudno nam będzie jednak dostarczyć odpowiednią ilość witaminy D w sezonie jesienno - zimowym, gdyż przede wszystkim produkuje się ona w naszym organizmie za pomocą syntezy skórnej indukowanej promieniami słonecznymi. W okresie od października do marca gdy na niebie jest przewaga chmur, należy wprowadzić jej dodatkową suplementację w kapsułkach lub w tranie - koniecznie z wątroby dorsza.

Według zaleceń dietetyków, owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym lepiej. W pracy bez względu na miejsce jej wykonywania spędzamy średnio co najmniej 8 godzin dziennie, dlatego powinniśmy niezwłocznie włączyć owoce i warzywa do codziennego jadłospisu przebywając w pracy.

- Jak wynika z naszego badania, kilka razy w ciągu dnia sięga po owoce jedynie 21% pracujących Polaków, a po warzywa 26%. Aż 62% Polaków zapytanych przez Dailyfruits, jest przekonanych, że zdrowo się odżywia, w rzeczywistości dieta większości z nich jest uboga pod kątem odżywczym. Analiza rzeczywistej jakości diety przeprowadzona na potrzeby badania ujawniła, ze ponad ¾ osób uważających, że zdrowo się odżywiają w istocie nie je dostatecznej ilości zdrowych produktów. Dieta uboga w poszczególne składniki odżywcze z czasem może doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, osłabienia odporności oraz wystąpienia wielu chorób - Magdalena Kartasińska - Kwaśnik.

Warto sięgać po pestki dyni (cynk) i orzechy włoskie (kwasy omega 3), które działają przeciwzapalnie, hamują namnażanie wirusów i neutralizują negatywne konsekwencje powstałe w organizmie w wyniku przebytego przeziębienia. Warto zaopatrzyć się w cynk do ssania, którym kuracja od pierwszych objawów choroby może skrócić czas trwania przeziębienia o 30%.

Te produkty warto wykorzystywać regularnie i mieć je w domowej apteczce:

cytryny i inne cytrusy, maliny, czarna porzeczka, dzika róża, czarny bez (w postaci świeżej, mrożonej lub soku 100%),

miód i produkty pszczele

imbir (najlepiej świeży) i inne przyprawy i zioła: cynamon, tymianek, szałwia, oregano i chili

czosnek i cebulę,

pęczek świeżej pietruszki i czerwoną paprykę,

pestki dyni i orzechy włoskie,

cynk w postaci tabletek do ssania

tran, witaminę D w kapsułkach,

śledzie,

probiotyki w formie kapsułek, fermentowane produkty mleczne i kiszonki.

Jakie nawyki należy wprowadzić aby wzmocnić odporność?

Herbatę wzbogacać o imbir i cytrynę.

Cytrusy powinny stanowić jedną z pięciu porcji warzyw i owoców.

Do porannej owsianki warto dorzucić pestki dyni i suszoną aronię.

Przynajmniej dwa razy w tygodniu należy spożywać tłustą rybę morską.

Warto rozważyć codzienne spożywanie tranu lub oleju lnianego.

Należy częściej wybierać kaszę gryczaną jako dodatek do obiadu.

Tylko regularne dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych ma szansę wzmocnić odporność. Warto pamiętać o tym szczególnie teraz, gdy organizm jest wystawiony na trudy jesieni.