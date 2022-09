Podróżniczy raport Kiwi.com pokazuje najnowsze, tegoroczne trendy, jak choćby last minute city break, który królował w Rumunii, czy opcję “gdziekolwiek”, coraz popularniejszą wśród polskich podróżnych. Z raportu dowiemy się również, że Budapeszt to miasto, które szczególną popularnością cieszy się jesienią, a niekoniecznie w szczycie sezonu turystycznego, a Czesi w przeciwieństwie do spontanicznych Rumunów rezerwacji dokonują z ponad miesięcznym wyprzedzeniem.

- Pomimo odwołanych lotów i podwyżek cen latanie pozostaje popularne. Liczba rezerwacji dokonanych z Europy przez Kiwi.com prawie się podwoiła, a w niektórych krajach, jak Węgry czy Polska była jeszcze większa. Po latach pandemii i lockdownów apetyt na podróżowanie był ogromny, a tegoroczne zestawienie Kiwi.com wyraźnie to pokazuje. Ludzie bez względu na kraj pochodzenia będą szukać jak najbardziej przyjaznych dla domowego budżetu ofert lotów, by nie musieć rezygnować ze swojej pasji podróżowania i wymarzonego wypoczynku - powiedziała Eliška Dočkalová, dyrektor ds. obsługi klienta Kiwi.com, o danych dotyczących rezerwacji w okresie letnim.

Revenge holidays

Tegoroczny sezon wakacyjny cieszył się ogromną popularnością. Dla wielu osób był to pierwszy moment od ponad 2 lat na podróż samolotem, na którą bardzo długo i niecierpliwie czekali. Wedle danych spektakularny wzrost odnotował rynek polski, gdzie liczba zarezerwowanych lotów wzrosła ponad 3 krotnie w porównaniu z 2021. W Czechach liczba rezerwacji wzrosła dwukrotnie nie tylko w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale również z okresem sprzed pandemii, z kolei w Rumunii odnotowano wzrost na poziomie 150%.

Tegoroczne trendy podróżnicze

Wśród kluczowych trendów zaobserwowanych przez wyszukiwarkę lotów i tanich podróży, Kiwi.com, jest kilka, które zasługują na szczególną uwagę:

Last minute city break

City break, czyli przedłużony weekend w europejskiej stolicy czy innym pięknym mieście to od lat jedna z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych form podróżowania, zwłaszcza poza sezonem urlopowym. Analiza Kiwi.com wskazuje, że trend ten okazał się równie atrakcyjny w trakcie minionych wakacji wśród turystów z Rumunii, gdzie większość podróżujących preferowała rezerwację last minute city break, niż dokonywanie jej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

"Gdziekolwiek"

Kiwi.com wskazuje, że turyści z Polski coraz chętniej sięgali po opcję “gdziekolwiek”. Opcja ta umożliwia znalezienie kierunku na wakacje, który przede wszystkim spełnia parametry finansowe. Docelowe miejsce podróży nie jest tak istotne, jak budżet przeznaczony na ten cel. Stawiamy na spontaniczność i swobodę wyboru.

"Multi city"

Multi-city podobnie jak opcja "gdziekolwiek" to trend rosnący wśród polskich podróżnych - w porównaniu z ubiegłym roku w tym sezonie było 4 razy popularniejsza niż w ubiegłym. Multi-city jest szczególnie pomocna w organizowaniu objazdowego wypoczynku, doskonała dla tych, którzy nie mogą usiedzieć na miejscu i potrzebują wielu zmiennych i wrażeń.

Najpopularniejsze kierunki i miasta

Kraje

Zaskoczenia nie powinna budzić zgodność co do wyboru wakacyjnych kierunków - we wszystkich krajach podróżujący decydowali się w pierwszej kolejności na Włochy i Hiszpanię. Dalej w zestawieniu top 5 najpopularniejszych kierunków znalazła się Francja, Grecja, i Wielka Brytania. Słowacy z kolei chętnie podróżowali do Chorwacji.

Miasta

Kiwi.com wskazuje, że tym razem Londyn nie należał do miast numer 1 wybieranych przez Polaków - okazuje się, że w minione wakacje najchętniej lataliśmy do Paryża, Mediolanu oraz Barcelony.

Rumuni, podobnie jak Węgrzy, w pierwszej kolejności postawili na Londyn, Słowacy wybrali Palma de Mallorca, a Czesi Rzym i Mediolan.

Jesień przyciąga turystów!

- Apetyt Czechów na podróże jesienią nie słabnie, o czym świadczy obecna liczba rezerwacji, która jest ponad dwukrotnie większa w porównaniu z jesienią ubiegłego roku. Najczęstszymi kierunkami są ponownie Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i Portugalia. Jesienna fala podróży wspierana jest również przez niższe ceny biletów, które już spadają. „Na podstawie danych historycznych możemy spodziewać się tańszych biletów lotniczych jesienią. Powodem tego jest nie tylko poza sezonem, ale także fakt, że linie lotnicze zwiększają swoje rezerwy finansowe przed zimą – dodaje Eliška Dočkalová.

Kiwi.com wskazuje, że Węgry z Budapesztem na czele są chętniej wybierane na jesienne podróże niż latem. W 2021 miasto znalazło się w TOP 20, tymczasem w tym roku skoczyło o 8 oczek w górę, plasując się na 12 pozycji.

Osoby planujące urlop jesienią mogą liczyć na loty w dużo niższej cenie. W październiku bilety z Polski są średnio 20% tańsze niż w sezonie wakacyjnym (średnia cena 99 EURO), w listopadzie będą tańsze o 26%w porównaniu do lipca i sierpnia (średnia cena 91 euro).