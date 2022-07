Ostatnio wszyscy odzwyczailiśmy się od takich okazji jak pokaz mody. To była wielka przyjemność, że można było się trochę odkurzyć i ubrać się w pióra - mówiła podczas pokazu mody duetu Paprocki&Brzozowski.

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Socha należy do jednych z najlepiej ubranych polskich aktorek. Co jest jej modowym "must have", które zawsze trzyma w szafie?

Myślę, że jeansy, ale to chyba w szafie każdej kobiety. I biały T-shirt. Klasyka. Od zawsze hołduje klasyce, bo się zawsze sprawdza - odpowiedziała.