Nadal chętnie podejmujemy wyzwania

Reklama

Jak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego na zlecenie firmy Babbel, Polacy wbrew pozorom nadal chętnie tworzą noworoczne postanowienia. Prawie połowa, bo aż 43 proc. ankietowanych, zgodnie przyznała, że podejmuje nowe wyzwania na kolejne miesiące. Sceptyków postanowień jednak nie brakuje - 38% spośród biorących udział w badaniu nawet nie zaprząta sobie nimi głowy. Co piąta osoba zadeklarowała, że tylko raz w życiu udało jej się wyznaczyć noworoczne cele, lecz na tym poprzestała.

TOP3 naszych pragnień, czyli zdrowie, waga i używki

Zapytani o przykłady swoich noworocznych postanowień, ankietowani zgodnie stwierdzili, że priorytetem jest u nich kwestia zdrowia. Dokładnie połowa obiecuje poświęcić więcej uwagi swojemu zdrowiu i zadbać o dobre samopoczucie. Na drugim miejscu uplasowała się redukcja wagi (38 proc.), zaś na trzecim – rzucenie palenia, które wybrało 35 proc. osób. Można więc śmiało stwierdzić, że najbardziej zależy nam na polepszeniu własnej sprawności fizycznej i ogólnym stanie zdrowia.

Co czwarty Polak chce również lepiej zarządzać swoim czasem (25 proc.) i zwiększyć aktywność fizyczną, rozpoczynając uprawianie sportu – 23 proc. Kolejnymi bardzo ważnymi aspektami dla ankietowanych osób jest to, by więcej podróżować (15 proc.) oraz nauczyć się nowego języka obcego. Tę odpowiedź poparło 13 proc. spośród biorących udział w badaniu.

Czy dotrzymujemy obietnic?

Reklama

Chociaż większość z nas obiecuje sobie pewne zmiany i niekiedy wprowadza je do codziennego życia, to jednak ponad 60 proc. ankietowanych osób nie dotrzymuje noworocznych postanowień. Co ciekawe, najczęściej tracimy mobilizację, kiedy mamy zrzucić nadprogramowe kilogramy. A w jakim postanowieniu udaje się najczęściej wytrwać? W nauce nowych języków. Taką odpowiedź wskazało prawe 56% badanych. A zatem nauka języków obcych jest dla ankietowanych przystępniejsza i prostsza niż redukcja wagi.

Polakom brakuje... motywacji

W badaniu nie zabrakło także pytania o potencjalny powód, dla którego nie dotrzymujemy noworocznych postanowień. Na pierwszym miejscu nie uplasował się brak dodatkowych godzin w ciągu doby, lecz brak dostatecznej motywacji, która towarzyszyłaby nam do samego końca. Drugą kwestią jest nadmiar innych obowiązków, a trzecią brak chęci do zmian. Z kolei brak czasu znalazł się na następnym miejscu.

- Znajomość języków obcych bez wątpienia otwiera drzwi do międzynarodowej kariery, ułatwia podróżowanie po świecie czy nawiązywanie znajomości z osobami, które nie mieszkają w Polsce. Ale mało kto wie, że nauka języków pozytywnie wpływa na nasz mózg i samopoczucie. Według naukowców, osoby dwujęzyczne starzeją się wolniej i mają mniejsze szanse, by zachorować na Alzheimera. A zatem nie ma na co czekać, pora wziąć się za naukę nowego języka - Piotr Wojsznis, językoznawca w firmie Babbel