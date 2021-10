Co drugi ankietowany pracownik uważa, że sam powinien decydować o terminie powrotu do pracy w biurze. Jednak jak widać po wynikach badania, przedsiębiorstwa podejmując tę decyzję, będą kierować się przede wszystkim twardymi danymi i statystykami zachorowań. Tylko co piąty pracodawca decydując o powrocie zapyta o zdanie swoich pracowników.

Nastroje pracowników, związane z powrotami do biur, nie są w większości optymistyczne. Aż 44% ankietowanych Polaków pracujących zdalnie zdradziło, że będzie odczuwać stres na wieść o powrocie do biura. Dla pracodawców powinien być to wyraźny sygnał, że kluczowe znaczenie będzie miało przygotowanie dobrego procesu reonboardingu, który pomoże zaadaptować się pracownikom do ponownej pracy w biurze, da im poczucie bezpieczeństwa i dostarczy pozytywnych emocji.

Jednym z elementów reonboardingu może być zaakcentowanie powrotu do biura w postaci na przykład powitalnego upominku dla pracownika. To miły gest ze strony pracodawcy, ale również postawa, której pracownicy się spodziewają. Jak potwierdziło badanie „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” aż 65% zapytanych pracowników zdradziło, że spodziewa się powitalnego upominku od pracodawcy z okazji powrotu do pracy stacjonarnej.

- Welcome packi, czyli zestawy powitalne dla pracowników, cieszą się dużym zainteresowaniem firm przygotowujących się do powrotów do biur już od kilku miesięcy. W zamawianych pudełkach znajdują się na przykład zdrowe przekąski do pracy, jak batony zbożowe czy bakalie, ale również często firmowe gadżety oraz artykuły biurowe. Część pracodawców decyduje się, aby w zestawach uwzględnić także środki ochrony osobistej. Upominek powitalny ma nie tylko sprawić radość pracownikowi, ale również zwiększyć motywację do pracy oraz poczucie identyfikacji z firmą – mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Jednorazowy powitalny upominek to jednak zdecydowanie za mało, aby zmienić nastawienie pracowników do powrotu do pracy stacjonarnej. Znaczenia w pandemii, jak pokazało badanie „Firma w trendzie zdrowia i zero waste”, zaczęły nabierać benefity wspierające zdrowie. Zostały one ocenione jako najbardziej wartościowe przez największą liczbę ankietowanych pracowników. Wśród benefitów wspierających zdrowie i budujących odporność, które mogliby zapewnić pracodawcy najczęściej wymieniano: opiekę medyczną w szerokim zakresie, owoce, warzywa i zdrowe przekąski w biurze oraz spotkania ze specjalistami np. z dietetykiem czy trenerem personalnym. Co czwarty ankietowany wskazał na cykliczny program edukacji żywieniowej w firmie, a 23% na organizację firmowych dni zdrowia, połączonych na przykład z konsultacjami dietetycznymi.

- Pandemia Covid-19 uwypukliła i pogłębiła wszystkie wcześniejsze problemy żywieniowe i zdrowotne, z którymi borykali się pracownicy, na przykład problem nadwagi i otyłości, jak również błędy żywieniowe czy brak aktywności fizycznej. Pracodawcy zaczęli w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy zwracać większą uwagę na zdrowie i dobrostan swoich pracowników, zauważając jak duży wpływ ma on na efektywność pracy, szczególnie w trudniejszych rynkowo warunkach – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Ponad połowa firm biorących udział w badaniu „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” deklaruje, że po powrocie do biura będzie zapewniać swoim pracownikom te same benefity co przed pandemią. Wznowienie biurowych benefitów dla swoich pracowników chętniej deklarują te firmy, które w trakcie pandemii zaczęły zapewniać swoim pracownikom benefity także na home office takie jak: paczki dla pracowników zdalnych, konsultacje dietetyczne czy psychologiczne oraz formy integracji online. Tylko 7% nie przewiduje powrotu do dostępnych wcześniej świadczeń pozapłacowych.

Funkcjonowanie w pandemicznej rzeczywistości przez kilkanaście miesięcy, w której model pracy zdalnej był dominujący, wywołało prawdziwą rewolucję na rynku benefitów pracowniczych. W wielu firmach środki z typowo biurowych benefitów zostały wówczas przekierowane na zupełnie inne usługi dopasowane do specyficznych potrzeb na home office, na przykład na paczki ze zdrową żywnością wysyłane do domów pracowników czy firmowe, integracyjne eventy online. Wdrożenie modelu hybrydowego i masowe powroty do pracy stacjonarnej rozbudziły oczekiwania pracowników w obszarze benefitów. Aż 75% zapytanych pracowników, biorących udział w badaniu, chciałoby korzystać z benefitów dostępnych podczas pracy zdalnej również po powrocie do biura. Co czwarty pracownik zadeklarował, że pracując w biurze ma inne potrzeby i woli wrócić do benefitów oferowanych przed pandemią. Ostatnie kilkanaście miesięcy mocno zweryfikowało rynek benefitów pracowniczych. Pracodawcy zaczęli zauważać, że warto postawić w tym obszarze na rozwój rozwiązań, związanych ze zdrowiem i budowaniem odporności, co odzwierciedlają oczekiwania ankietowanych pracowników. Benefity związane z kategorią zdrowia znalazły się na pierwszym miejscu najbardziej wartościowych benefitów wymienionych przez uczestników badania.

* W materiale prasowym wykorzystano dane z badań zrealizowanych przez Dailyfruits: „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” oraz „Firma w trendzie zdrowia i zero waste”.