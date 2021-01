Zwiększona ekspozycja na stres i nieprawidłowe nawyki żywieniowe, przekładają się wprost na problemy ze zdrowiem pracowników, a w konsekwencji na większą skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności biznesowej firm. Szereg niezależnych organizacji, które zajmują się żywieniem, zgadza się, że pracownicy odżywiają się nieprawidłowo, zwłaszcza w pracy. Potwierdziły to także wyniki raportu firmy Dailyfruits, która przeprowadziła badanie na grupie 1055 pracujących Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Główni wrogowie produktywności, czyli efekt realizacji złych nawyków żywieniowych pracowników to: dieta uboga w warzywa i owoce, omijanie śniadań, odwodnienie oraz nadużywanie słodyczy.

46% respondentów zaczyna nieefektywnie dzień z powodu zbyt późnego śniadania

Niejedzenie śniadania o odpowiedniej porze może przyczynić się do nieefektywnego rozpoczęcia dnia. Brak systematyczności w przyjmowaniu i wydatkowaniu energii blokuje osiągnięcie takiej produktywności jak w sytuacji, gdy komórki są prawidłowo odżywione. Potrzebują one energii od samego rana, dlatego nie powinno się odwlekać momentu zjedzenia śniadania dłużej niż o godzinę od wstania. Spożywając śniadanie mamy większą zdolność kontrolowania głodu i sytości. Dobrze skomponowane śniadanie ma wpływ na jakość i ilość żywności spożywanej w ciągu dnia. Osoby jedzące śniadania mają wyższą gęstość odżywczą diety w stosunku do ogólnej ilości spożytych kalorii, co skutkuje poprawą zdolności odtwarzania zgromadzonych informacji i uczenia się.

Niestety aż 46% badanych pracujących Polaków zaczyna nieefektywnie dzień, gdyż je śniadanie zbyt późno. Część z respondentów w ogóle nie je śniadań, co przez narastający głód może skutkować przyjęciem w ciągu dnia o nawet 300 kalorii więcej niż osoby, które go nie omijają. Brak wykształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych skutkuje rosnącą liczbą osób z nieprawidłową masą ciała, w tym przede wszystkim z nadwagą i otyłością.

50% pracujących Polaków nie je codziennie owoców, 40% warzyw

Owoce i warzywa są ważnym elementem zdrowej diety. W pracy bez względu na miejsce jej wykonywania spędzamy średnio co najmniej 8 godzin dziennie. Według zaleceń dietetyków owoce i warzywa powinny być jedzone w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym lepiej. Jak wynika z badania, kilka razy w ciągu dnia sięga po owoce jedynie 21% respondentów, a po warzywa 26%.

Dostępność owoców i warzyw w przestrzeni biurowej w przypadku pracowników, którzy powrócili już do pracy stacjonarnej, pomaga skutecznie dokonywać im lepszych odżywczo wyborów. Rozwiązaniem, kiedy wielu przebywa wciąż na home office może być także przekierowanie dostaw owoców i warzyw bezpośrednio do domów pracowników, którzy do tej pory korzystali z nich w biurach i zakładach pracy. Pracodawcy mogą zadbać o zdrowie pracowników, organizując w prosty sposób „owocową paczkę” bez udostępniania danych pracowników za pomocą specjalnej platformy. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

86% zapytanych Polaków pracując podjada między posiłkami

Jak pokazały wyniki badania, aż 86% pracujących Polaków pracując podjada między posiłkami, niestety często ze szkodą dla swojego organizmu. Podjadanie między posiłkami może być spowodowane złą kompozycją posiłków lub nieregularnością ich spożycia. Gdy niedostatecznie najadamy się głównymi posiłkami lub gdy przerwa między nimi jest zbyt długa, ryzyko podjadania znacznie rośnie.

- Ważne jest, aby dobierać przekąski, które w dużej objętości mają mało kalorii np. warzywa lub owoce. Istnieje wówczas większa szansa, że się nimi najemy, a wahania glukozy we krwi będą prawidłowe i na tyle łagodne, że nie będą zagrażały efektywności pracy. Jednym z rozwiązań, które mogą przynieść pracodawcom wymierne korzyści jest zainicjowanie działań w kierunku poprawy nawyków żywieniowych pracowników, na przykład w postaci dostępności w firmie warzyw i owoców. Chociaż pracodawcy nie mają bezpośredniego wpływu na to jak odżywiają się ich pracownicy, to mogą zorganizować miejsce pracy, które będzie sprzyjać kształtowaniu się zdrowych postaw żywieniowych – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

37% pracujących Polaków spożywa zazwyczaj słodycze po lunchu

Z badań PUMu wynika, że Polacy przez okres kwarantanny przytyli od 2,5 kg do nawet 10 kg ze względu na częstsze spożywanie wysokokalorycznych przekąsek i mniejszą aktywność fizyczną. Jeśli nic się nie zmieniło i wciąż chętniej sięgamy po słodycze i słone przekąski zamiast warzyw i owoców, sytuacja się pogarsza. Wyniki badania potwierdzają, iż niestety nawet osoby, które uważają, że zdrowo się odżywiają również często sięgają po słodycze. W interesie pracodawcy jest więc, aby uświadamiać pracownikom jak ważna jest zmiana nawyków żywieniowych dla ich zdrowia i produktywności. Jak można to realizować w aktualnej sytuacji? Przede wszystkim zgodnie z rekomendacją WHO wdrażać programy prozdrowotne w miejscu pracy, bez względu czy jest ona realizowana w biurze czy zdalnie. Ich fundamentem powinno być budowanie w organizacji nawyków żywieniowych w różnych formach, jak na przykład: newslettery czy webinaria ze specjalistami z zakresu dietetyki.

Wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” pokazały, jakie główne błędy żywieniowe popełniamy i jak obniżają one naszą efektywność w trakcie dnia pracy. Wnioski z raportu, opracowanego przez dietetyka nie napawają optymizmem. Pokazują także jak ważna jest rola pracodawcy w edukacji żywieniowej pracowników i wdrażaniu programów prozdrowotnych.

* Badanie „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” zostało zrealizowane w formie ankiety przez firmę Dailyfruits na próbie 1055 pracujących respondentów w wieku od 18 do 65 lat