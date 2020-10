Ponadczasowe garnitury, perfekcyjnie skrojone garsonki, eleganckie sukienki czy jakościowe koszule od lat są znakiem rozpoznawczym Pretty One. Na sezon jesień/zima 2020 tworzą one kolekcję Timeless means trendy, by podkreślić, że to, co ponadczasowe, jest zawsze modne. Kolekcja dzianinowa dopełniła tę klasyczną linię marki. Zobaczcie zdjęcia z kampanii.

