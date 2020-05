Książka biograficzna „Finding Freedom” ujawni wiele nieznanych faktów z życia Harry’ego i Meghan. Jednym z nich jest to, że to książę podjął decyzję o odejściu od obowiązków książęcych. Wyjątkowo nie podobało mu się określenie „Megxit”, sugerujące w tym znaczny udział jego żony. Meghan miała bardzo wspierać go w trudnym czasie i pytała, czy jest pewny swojej decyzji.

„Książka wyjaśni, dlaczego to musiało się stać. Rozważali ten ruch od ponad roku” - zapowiadają wydawcy. Książka ujrzy światło dzienne 11 sierpnia.

Para niedawno świętowała drugą rocznicę ślubu… meksykańskim jedzeniem i margaritami.