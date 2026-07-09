Ten smakołyk z puszki wraca do łask. Bogactwo białka, kolagenu i kwasów omega 3

O tym, że warto jeść ryby, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale które ryby są najwartościowsze?

Sardynki zawierają najmniej toksyn

Jak się okazuje, niepozorne, niewielkie sardynki są jednymi z najzdrowszych ryb świata. Rybki te - w przeciwieństwie do innych gatunków ryb - nie zawierają tak dużych ilości toksyn i metali ciężkich. Sardynki mają bogaty profil odżywczy, a ich regularne jedzenie może przynieść sporo korzyści dla zdrowia. Jak się okazuje bardzo często wybierane przez nas ryby, takie jak: łosoś, panga czy tuńczyk, chłoną wyjątkowo dużo szkodliwych substancji, m.in. rtęci.

Sardynki - na zdrowe serce

Sardynki to doskonałe źródło zdrowych tłuszczów. Kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają zdrowie serca, mają właściwości przeciwzapalne, zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów oraz obniżają ciśnienie krwi.

Sardynki - na mocne kości

Sardynki mają bogaty profil odżywczy, zawierają witaminę B12, która wspiera układ sercowo-naczyniowy. Są również źródłem witaminy D, niezbędnej dla zdrowia naszych kości. Sardynki są też doskonałym źródłem tego cennego składnika. To świetna alternatywa dla osób nietolerujących laktozy.

Sardynki - zastrzyk młodości dla skóry

Te ryby są również świetnym źródłem białka. Jedna filiżanka sardynek z puszki dostarcza ponad 36 g tego składnika. Sardynki mają kolagen typu I, który świetnie działa na naszą skórę i paznokcie. Zamiast kupować drogie kremy i suplementy diety, warto po prostu zjeść codziennie porcje sardynek. Te tłuste ryby zawierają: