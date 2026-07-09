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Ten smakołyk z puszki wraca do łask. Bogactwo białka, kolagenu i kwasów omega 3

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 06:30
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sardynki
Sardynki - niepozorne rybki, które są bardzo zdrowe/Shutterstock
Jeszcze niedawno niedoceniane rybki z puszki wracają w chwale na salony. Przypomniano sobie, że sardynki to ryby, które mają mnóstwo substancji odżywczych. Jedna puszka sardynek dziennie i nie trzeba rozglądać się za suplementami. Dostarczymy organizmowi świetnych składników spożywczych, za co podziękują nam nasze włosy i skóra.

O tym, że warto jeść ryby, nie trzeba nikogo przekonywać. Ale które ryby są najwartościowsze?

Sardynki zawierają najmniej toksyn

Jak się okazuje, niepozorne, niewielkie sardynki są jednymi z najzdrowszych ryb świata. Rybki te - w przeciwieństwie do innych gatunków ryb - nie zawierają tak dużych ilości toksyn i metali ciężkich. Sardynki mają bogaty profil odżywczy, a ich regularne jedzenie może przynieść sporo korzyści dla zdrowia. Jak się okazuje bardzo często wybierane przez nas ryby, takie jak: łosoś, panga czy tuńczyk, chłoną wyjątkowo dużo szkodliwych substancji, m.in. rtęci.

Sardynki - na zdrowe serce

Sardynki to doskonałe źródło zdrowych tłuszczów. Kwasy tłuszczowe omega-3 wspierają zdrowie serca, mają właściwości przeciwzapalne, zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów oraz obniżają ciśnienie krwi.

Sardynki - na mocne kości

Sardynki mają bogaty profil odżywczy, zawierają witaminę B12, która wspiera układ sercowo-naczyniowy. Są również źródłem witaminy D, niezbędnej dla zdrowia naszych kości. Sardynki są też doskonałym źródłem tego cennego składnika. To świetna alternatywa dla osób nietolerujących laktozy.

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Sardynki - zastrzyk młodości dla skóry

Te ryby są również świetnym źródłem białka. Jedna filiżanka sardynek z puszki dostarcza ponad 36 g tego składnika. Sardynki mają kolagen typu I, który świetnie działa na naszą skórę i paznokcie. Zamiast kupować drogie kremy i suplementy diety, warto po prostu zjeść codziennie porcje sardynek. Te tłuste ryby zawierają:

  • omega-3 (EPA i DHA) – łagodzą stany zapalne i wspierają równowagę skóry,
  • witamina D – wspiera regenerację komórek,
  • wapń (z ości) – bierze udział w odnowie naskórka,
  • selen – pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym,
  • koenzym Q10 – wspiera walkę z wolnymi rodnikami.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowiekolagenryby
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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