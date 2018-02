Wielu ludzi uważa, że atrakcyjność to w głównej mierze ich wygląd. Uroda z pewnością jest tym, co zwraca uwagę innych osób w pierwszym momencie, jednak jeśli poza wyglądem człowiek nie ma zbyt wiele do zaoferowania, jego atrakcyjność w oczach rozmówców szybko maleje. Oto 5 zachowań, które sprawiają, że jesteśmy uważani za bardzo atrakcyjnych.

Pewność siebie

Do kawiarni wchodzą dwie kobiety: jedna, całkiem ładna, ale bardzo niepewna siebie, z miną jakby chciała powiedzieć „nie patrzcie na mnie, ja tak sobie nieśmiało weszłam i siądę gdzieś z boku” i druga, która zdecydowanym i pełnym gracji krokiem przemierza lokal i nie stresuje się spojrzeniami innych osób. Osoba pewna siebie przykuwa uwagę i wzbudza ciekawość, ponieważ instynktownie wysyła sygnały, że jest kimś interesującym. I nie zastanawia się na każdym kroku, co inni o niej wtedy pomyślą – jej dobra samoocena nie jest uzależniona od cudzych opinii i aprobaty otoczenia.

Tylko nie maruda!

Mężczyzna umawia się na randkę z piękną dziewczyną. Przychodzi na spotkanie, jest pod wrażeniem jest urody i wdzięku. Wchodzą do restauracji, zaczynają rozmawiać i… czar pryska. Jego towarzyszka narzeka dosłownie na wszystko: a to lokal jakiś mało elegancki, bywała w lepszych, menu średnie, kelner jakiś powolny, zamówione danie niesmaczne, u niej w pracy fatalna atmosfera itd. Jeżeli większość rozmów z daną osobą polega na wysłuchiwaniu jej narzekań, to nic dziwnego, że staje się coraz mniej atrakcyjna w oczach innych. Dla porównania – osoba, która każdą rozmowę rozpoczyna z uśmiechem nawet gdy opowiada o swoim pechowym dniu, przyciąga do siebie pozytywną energią i jest postrzegana jako atrakcyjniejsza.

Ma pasje. Nieudawane

Osoby, które mają swoje pasje i je realizują, są postrzegane jako atrakcyjne – o ile oczywiście nie zaczną zanudzać nimi otoczenia i opowiadać o nich non stop bez sprawdzenia czy inni chcą o tym ciągle słuchać. Pasja to nie to samo, co przypominanie sobie od czasu do czasu, że można by coś zrobić w danym kierunku, albo wręcz udawać zainteresowanie jakąś dziedziną, żeby wydać się komuś bardziej interesującym. Wybranie się raz w roku na przejażdżkę rowerową czy jednorazowe wyjście na siłownię nie uczyni nas wielkimi miłośnikami „dwóch kółek” czy fanów zdrowego trybu życia. Pasja, to coś robimy ze względu dla siebie, a nie dla kogoś komu np. chcemy zaimponować lub żeby tylko „się pokazać”.

Indywidualistka

Kto wydaje się być bardziej atrakcyjnym rozmówcą: osoba, która nie ma własnego zdania, woli przytakiwać innym i boi się zrobić coś według własnego pomysłu, bo lepiej „wtopić się w tłum” czy ktoś, kto ma odwagę być sobą i chodzić własnymi ścieżkami? Indywidualistka nie obawia się kolorowo ubierać – a że się wtedy wyróżni i być może narazi na krytykę? To problem krytykujących, a nie jej! Jako pierwsza testuje nowe trendy i np. wybierze się na przejażdżkę po mieście stylowym rowerem elektrycznym czy wypróbuje nieszablonową metodę nauki języków. Człowiek, który nie boi się być sobą, przyciąga innych jak magnes – zwłaszcza we współczesnym świecie pełnym sztuczności i udawania kogoś kim się nie jest.

Uśmiech i umiejętność aktywnego słuchania

Wiecznie skwaszona mina, skupienie na własnej osobie i brak zainteresowania rozmówcą, któremu nie daje się dojść do słowa – to najlepszy i najszybszy sposób na, aby stracić na atrakcyjności w oczach drugiej osoby. Nie ważne jak świetnie byśmy nie wyglądali, z jakiej niesamowitej podróży byśmy nie wrócili, albo czego niebywałego byśmy nie dokonali – ludzie coraz rzadziej będą chcieli spędzać czas w naszym towarzystwie. Atrakcyjni stajemy się wtedy, gdy zarażamy uśmiechem i aktywnie słuchamy tego, co mówią do nas inni. W relacjach damsko-męskich np. przed pierwszą randką, warto nie tylko skupić się na tym, w co się ubierzemy i o czym będziemy rozmawiać, lecz również poćwiczyć uśmiech – jak pokazują badania, uśmiech podnosi atrakcyjność kobiety w oczach nawet dziesięciokrotnie.

Modne ubrania, zabiegi kosmetyczne czy zrzucenie nadprogramowych kilogramów nie sprawią nagle, że będziemy przyciągać do siebie ludzi jak magnes, jeśli poza „zewnętrznymi” zmianami nie będzie kryło się coś więcej – większa pewność siebie, częsty uśmiech i pozytywne nastawienie do życia.

