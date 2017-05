- Biała róża absolutnie nie nie jest symbolem nienawiści i głupoty - mówi Elżbieta Rybak, właścicielka poznańskiej kwiaciarni Vivaldi i znawczyni kwiatów. - Wręcz przeciwnie. Ten kwiat kojarzony jest z niewinnością i czystością. To dlatego króluje w bukietach komunijnych i ślubnych, ale ostatnio moda zmieniła się na tyle, że nie jest już nawet zakazane użycie białej róży w wiązance pogrzebowej dla osoby starszej. Kiedyś było to nie do pomyślenia, ale dziś jest akceptowane. - Podobnie jak układanie bukietów z parzystej liczby kwiatów, która wcześniej była zarezerwowana dla kompozycji na tzw. ostatnie pożegnanie - dodaje.

Ekspertka wyjaśniła także, że w ogólnie nie istnieje kwiat, który byłyby uznawany za symbol nienawiści i negatywnych emocji. Zwyczajowo nie najlepsze skojarzenia wiąże się z różą w kolorze żółtym, oznaczającą zazdrość, ale nawet w tym przypadku nie można być bardzo jednoznacznym w ocenach intencji osoby, która darowuje kwiat.

- Nie ma takiego kwiatu, który symbolizowałby chęć zrobienia przykrości. Zdarza się, że nawet do wiązanek ślubnych klienci życzą sobie czarne kwiaty i my farbujemy na ten kolor specjalnymi preparatami na przykład róże. Myślę, że jedyne, co mogłoby być wyrazem złych emocji względem osoby obdarowanej kwiatami, to przyozdobienie jej bukietu pogrzebową szarfą - wyjaśnia Elżbieta Rybak.

O tym, że biała róża to symbol niewinności, a także pokory i uduchowionej miłości, pisze się w większości poradników poświęconych mowie kwiatów.

Wciąż jednak najpopularniejsza pozostaje róża czerwona - symbol miłości i namiętności. To ten kwiat jest najczęściej wybierany przez klientów kwiaciarni i to nie tylko wtedy, gdy chcą wyznać uczucia partnerce.

Róża herbaciana z kolei "mówi": podobasz mi się, a róża różowa jest nazywana kwiatem słodkich myśli. Kobieta, która ją otrzymuje, powinna wiedzieć, że mężczyzna chce jej powiedzieć: podobasz mi się.

Wspominana już wcześniej żółta róża, jeśli odnieść się do jej symboliki z kultur wschodnich, świetnie sprawdzi się w bukietach dla osób, które odniosły sukces - kojarzona jest bowiem z mądrością i siłą.

- Biel ogólnie jest kojarzona z niewinnością i dobrymi zamiarami, więc nie ma powodu, żeby w przypadku kwiatów było inaczej. Warto też dodać, że białe kwiaty święcą obecnie triumfy w dekoracji wnętrz. Wręcz nie może ich zabraknąć w ekskluzywnych pomieszczeniach, w których mamy czuć się komfortowo. Białe różne zapewniają takie doznania - kończy ekspertka.