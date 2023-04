Jeśli chodzi o całowanie w związku, zasady i czas są niepisane. Wszystko zależy od chwili, wieku, poziomu dojrzałości i indywidualnych potrzeb każdej osoby. Najnowsza ankieta* przeprowadzona przez aplikację randkową adopte, upamiętnia ten dzień i ujawnia, jaką wagę przywiązujemy do pocałunku, jeśli chodzi o spotkanie i stworzenie z kimś związku.

Reklama

Pierwszego pocałunku nigdy się nie zapomina

Pierwszy pocałunek jest na ogół szczególnym doświadczeniem, które często jest pamiętane przez całe życie. 42% badanych potwierdza, że ma miłe wspomnienia z tego momentu. Z drugiej strony 40% przyznaje, że było to coś szybkiego i mało ważnego. Jednak niezapomniany nie zawsze oznacza, że dobry; w rzeczywistości 18% badanych wyznaje, że ich pierwszy pocałunek w ogóle im się nie podobał.

Reklama

Całowanie to uniwersalny akt komunikacji, który pozwala nam wyrazić miłość bez słów. Ale czym jest dobry pocałunek? 50% respondentów twierdzi, że idealny pocałunek to namiętny pocałunek, 30% preferuje słodkie i czułe pocałunki i wreszcie 20% uważa, że najlepsze są spontaniczne pocałunki. ​

Czy dobrze się całujemy? Blisko jedna trzecia badanych twierdzi, że przestało się z kimś spotykać, bo nie całował dobrze.

Jest to prawdopodobnie coś, nad czym wszyscy się zastanawialiśmy. 83% badanych osób uważa, że są dobre w całowaniu. Z drugiej strony 13% uważa, że mogliby poprawić swoje umiejętności, a tylko 4% twierdzi, że nie jest to ich najlepsza cecha.

Reklama

Dobre całowanie jest sztuką. Wymaga praktyki i umiejętności. Zły pocałunek może być naprawdę niekomfortowym doświadczeniem. Badanie pokazuje, że 30% ankietowanych ​ przestała umawiać się na randki i spotykać z kimś, ponieważ ten ktoś nie całował dobrze.

Znaczenie pocałunków

Całowanie jest również sposobem na lepsze poznanie i połączenie się z drugą osobą. Zebrane dane ujawniają, że 88% badanych osób uważa, że całowanie jest niezbędne podczas rozpoczynania związku.

Z tego powodu pierwszy pocałunek jest kluczowy dla każdej pary. 24% osób woli poczekać z pocałunkiem do drugiego lub trzeciego spotkania, podczas gdy 76% lubi intymność pocałunku na pierwszej randce, o ile pociąga ich druga osoba.

Na pytanie, kto odważy się pocałować po raz pierwszy, 20% badanych kobiet odważyło się na ten duży krok, w porównaniu do 14%, które wolą go otrzymać. Podobnie 65% wyjaśnia, że zależy to od okazji.

*Badanie zostało przeprowadzone przez adopte na próbie 2000 Polaków w wieku od 18 do 34 lat za pośrednictwem mediów społecznościowych.