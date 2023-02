Zbliża się 14 lutego, dzień celebrowania miłości i przyjaźni. Idealna data, aby cieszyć się jako para, zadeklarować swoją miłość lub zaprosić tego specjalnego kogoś. Niestety dla wielu w tym roku może jednak być to skomplikowane, gdyż z powodu globalnej inflacji plany i prezenty będą kosztować więcej.

Według najnowszego badania_ przeprowadzonego przez aplikację randkową adopte (znaną wcześniej jako ZaadoptujFaceta) 40% Polek twierdzi, że inflacja zdecydowanie wpłynęła na sposób, w jaki wychodzą z domu i umawiają się na randki. Co więcej, 85% z nich organizuje lub ogranicza swoje wydatki podczas planowania randki, podczas gdy przed inflacją robiło to świadomie tylko 53%.

Respondenci zostali również zapytani o to, jak dostosowały się do tej sytuacji. 60% z nich odpowiedziało, że wychodzi rzadziej, 21% przydziela budżet do każdego wyjścia, a 19% wybiera i traktuje priorytetowo zajęcia na świeżym powietrzu lub te bezpłatne. Aby zgłębić temat, zapytano ankietowanych, jakie alternatywne do płatnych zajęcia praktykują. Najpopularniejsze były niewątpliwie kolacja w domu lub oglądanie filmu (62%), następnie spacery lub wycieczki (33%) i wreszcie randki w parku (5%).

Wybierając płatną formę wyjścia taką jak bar czy restauracja, badani zostali zapytani o budżet, jaki przeznaczają na randkę. 22% respondentów odpowiedziało, że wydaje od 20 do 60 zł, 50% od 60 do 100 zł, a 28% wydaje więcej niż 100 zł.

Według tego samego badania przeprowadzonego w Hiszpanii, do planów, które najbardziej ucierpiały na wzroście inflacji, należą podróże (48%), chodzenie do restauracji (32%) i wreszcie wyjście do kina lub teatru (20%).

Nawet jeśli kontekst ekonomiczny nie jest sprzyjający, pamiętaj, że to, co najważniejsze w świętowaniu, wykracza poza to, co materialne. Jeśli masz randkę i nie masz budżetu na dużą kolację, nie martw się, możesz wybrać się na punkt widokowy, aby obejrzeć zachód słońca, pospacerować po parku, zwiedzić miasto jak prawdziwi turyści, a nawet ugotować coś razem. Liczy się towarzystwo, miłość i szacunek do siebie.

* Badanie zostało przeprowadzone przez adopte na próbie 1500 Polek w wieku od 18 do 34 lat za pośrednictwem mediów społecznościowych.