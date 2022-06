Ekspert zaangażowany przez aplikację randkową Badoo opracował specjalny test z chemii - sposób na ciekawsze i bardziej ekscytujące rozmowy, który pomoże sprawdzić czy coś iskrzy jeszcze przed potencjalną randką.

Według badania przeprowadzonego przez Badoo[1] – jedną z aplikacji randkowych - prawie połowa internetowych randkowiczów (40%) musi udać się średnio na 5 randek, zanim spotka kogoś, z kim poczuje chemię. Rekordzista biorący udział w badaniu był aż na 63 randkach, podczas których nie poczuł żeby zaiskrzyło z żadną ze spotkanych osób. Co więcej, zaledwie 18% randkowiczów uważa, że bardzo łatwo jest wyczuć, czy z kimś zaiskrzyło, gdy rozmawiają w aplikacji lub serwisie randkowym. A gdyby był sposób, żeby sprawdzić czy dana osoba jest dla nas i warto się z nią spotkać w realu? Perri Schneider, dating coach, czyli ekspert od randek, przygotowała zestaw pytań, które warto zadać podczas internetowej rozmowy, aby sprawdzić, czy między rozmówcami pojawia się chemia i czy kolejny krok w postaci randki, to na pewno dobry pomysł.

- Mitem jest, że jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy istnieje chemia między dwiema osobami, jest spotkanie w realu - komentuje Perri Schneider. - Randkowicze często nie są pewni, jakie pytania powinni zadać przed randką, aby sprawdzić, czy już w sieci zaiskrzy. Dlatego zaangażowałam się we współpracę z Badoo, aby stworzyć test z chemii - przewodnik, który pomoże wstępnie określić, czy warto kontynuować internetową znajomość i tym samym uniknąć marnowania czasu na randki, z których nic nie wynika. Koniec końców, czatowanie z potencjalną randką jest kłopotliwe dla każdego, ale moi klienci odnotowali prawdziwy sukces dzięki tego typu pytaniom, więc gorąco zachęcam randkowiczów, aby sami spróbowali i zobaczyli, co się stanie.

Test z chemii:

Sprawdź, co przyciąga uwagę: "Co przykuło Twoją uwagę do mojego profilu?".

Dlaczego to działa: To zalotne pytanie jest świetnym sposobem na sprawdzenie, dlaczego jesteś dla kogoś atrakcyjna(y). Dzięki niemu rozmówca może sprawić Ci komplement, który możesz odwzajemnić, mówiąc o tym, co podoba Ci się w jego (jej) profilu - od świetnego gustu muzycznego po słodkie zwierzątko.

Zachęć do rozmowy: "Gdybyś miał mówić na jeden temat non stop przez 20 minut albo wygłosić TED Talk, o czym by to było?".

Dlaczego to działa: Czujemy chemię, kiedy rozmowa sama się toczy. Pytanie partnera o temat, który jest bliski jego sercu, pomoże Wam obojgu wejść w rytm rozmowy i pozwoli Ci dowiedzieć się więcej o tym, co Was kręci.

Poproś o radę: "Szukam rekomendacji na temat (coś, co Cię interesuje) - czy masz jakieś sugestie?".

Dlaczego to działa: Chemia wymaga pewnego stopnia podobieństwa i wspólnej płaszczyzny, więc prośba o polecenie czegokolwiek, od lokalnych kawiarni po nowe seriale, pomaga dowiedzieć się, jakie macie wspólne zainteresowania i sprawia, że druga osoba czuje się doceniona. Możesz nawet spróbować zapytać o coś już w opisie swojego profilu, prosząc o rekomendacje dotyczące czegoś, co uwielbiasz.

Odkryj jego (jej) porażki: "Opowiedz mi o swojej największej podróżniczej porażce".

Dlaczego to działa: Dobra rozmowa o porażce przełamuje lody, daje okazję do śmiechu i odrobiny autoironii. Pozwala także odkryć, jak sobie radzi druga osoba, gdy sprawy idą źle.

Przygotuj się na pierwszą randkę: "Jaka była Twoja najlepsza pierwsza randka?".

Dlaczego to działa: Pytanie o doświadczenia z poprzednich randek może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale to świetny sposób na sprawdzenie czy między Wami iskrzy. Dzięki temu rozmowa nabiera rumieńców, dowiadujesz się, co druga osoba lubi robić i możesz zaplanować coś jeszcze lepszego na pierwsze spotkanie.

Porozmawiaj przez telefon: "Zabieram się za obiad, chcesz dotrzymać mi towarzystwa, kiedy będę gotować?".

Dlaczego to działa: Chemia w głosie jest prawdziwa! Po spędzeniu trochę czasu na czacie, rozmowa przez telefon to świetny kolejny krok przed spotkaniem w realu. Dzwonienie do kogoś w trakcie wykonywania jakiejś czynności, która ma określone ramy czasowe (np. robienie obiadu lub spacer) daje również możliwość ucieczki, jeśli nie idzie zbyt dobrze.

[1] Badanie zostało zrealizowane w Polsce, metodą online (CAWI) w dniach 30-31 maja 2022 r, przez agencję Focaldata, z udziałem 250 randkowiczów (18+).

