Jak wynika z badania „O czym marzą Polacy w 2021” roku zrealizowanego przez serwis Prezentamrzeń, co trzeci Polak marzy głównie o rzeczach materialnych, jak dom i samochód, jak również o doświadczeniu ekstremalnych przeżyć jak na przykład lot balonem czy skok na bungee (28%). Może to wynikać z długiego okresu pandemii, przez którą chcemy doświadczać mocniejszych wrażeń po czasie spędzonym w domu.

W przypadku ekscytujących rozrywek najczęściej wybieraną odpowiedzią były rozrywki w powietrzu takie jak skok ze spadochronem, lot paralotnią czy lot awionetką (30%), następnie te za kierownicą jak na przykład jazda luksusowym, sportowym samochodem albo off road (17%). W czasie wolnym chętnie również korzystalibyśmy z relaksu w spa, masaży czy zabiegów kosmetycznych (25%). Nasze marzenia najczęściej są związane z takimi zainteresowaniami jak podróże (28%) oraz takie rodzaje spędzania czasu wolnego, które pozwalają kolekcjonować przeżycia (39%).

Lubimy również, kiedy ktoś spełnia nasze marzenia i wręcza nam taki prezent na różne okazje. Aż 80% przebadanych Polaków uważa, że to świetny pomysł i chciałoby taki otrzymać. 16% ankietowanych jednak zwraca uwagę, że wybierając taki pomysł lepiej znać dobrze bliską osobę. Gdybyśmy mieli wybrać jeden prezent w formie przeżycia na pierwszym miejscu byłby to lot balonem (37%), na drugim skok ze spadochronem, skok na bungee (18%), przejażdżka luksusowym samochodem lub jazda off road (14%) oraz dzień w SPA (14%).

- Pandemia znacząco zmieniła wiele obszarów naszego codziennego życia, ale także sprawiła, że poczuliśmy większą potrzebę aktywnego spędzania czasu, realizacji swoich pasji i marzeń bez odkładania ich na później, co potwierdzają wyniki zrealizowanej przez nas sondy. Polacy coraz odważniej podchodzą do realizacji własnych zainteresowań i oryginalnych form spędzania czasu. Chętnie próbują sportów ekstremalnych. Niesłabnącą popularnością cieszą się skoki ze spadochronem i na bungee. Widać także po rozrywkach, jakich Polacy poszukują na urlopie, że coraz więcej z nas chce aktywniej wypoczywać - komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

O tym, czy marzenia się spełniają, decyduje przede wszystkim determinacja w działaniu, jak uważa 39% ankietowanych. Za to dużo łatwiej spełniać nam marzenia bliskich niż swoje - jak twierdzi aż 65% respondentów. Mało kto posiada osobistą listę marzeń, z której skreśla co roku te spełnione (25%), ale niektóre osoby zamierzają ją zrobić w przyszłości (19%). 45% osób stara się dążyć do celu małymi kroczkami. Na małe marzenia woli zaciągnąć kredyt, a na duże oszczędzać (48%).