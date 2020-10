- Osobiście wychodzę z założenia, że kwestia przyjaznych relacji między ludźmi jest kluczowa do poczucia szczęśliwości w życiu i daje poczucie bezpieczeństwa w nawet najbardziej kryzysowych momentach – mówi Mariusz Budrowski, twórca projektu Odmładzanie na Surowo.

Życzliwy stosunek do ludzi i świata wydaje mi się jedyną słuszną postawą w ogóle w życiu, ale szczególnie w czasach próby, jakiej zostaliśmy poddani.

- Z moich obserwacji również wynika, że kwestie emocji, naszego stosunku do stresu i trudnych sytuacji jest bardzo ważny – dodaje Regina Bukowska, współpracująca z Mariuszem. - Moje doświadczenie w kontaktach z ludźmi wyraźnie pokazuje, że jest wiele zaniedbań w relacjach czy to z partnerem, dziećmi, rodzicami, czy przyjaciółmi lub współpracownikami.

A tymczasem tak wiele możemy zmienić właściwie z dnia na dzień, by poprawić sobie nastrój.

By pokazać, jakie jest to proste i skuteczne, proponujemy zastosowanie pięciu sprawdzonych praktyk, dzięki którym szybko zauważymy u siebie zmiany na lepsze.

DOBROĆ. Zrób dzisiaj jeden dobry uczynek. Przepuść kogoś w kolejce, szczerze się uśmiechnij do kasjerki, kup obiad nieznajomemu. Takie zachowanie wywołuje pozytywne emocje i rezonuje na innych.

MOC SŁOWA. Zwróć uwagę na słowa, jakich używasz. Słowami ludzie pokazują jacy są a Ty wybierasz czy godzisz się na to czy nie. Słowem można zranić lub czynić dobro. Nie rzucaj bezmyślnie słów na wiatr. Dziś bądź uważny, powiedz choć jeden komplement drugiemu człowiekowi a w magiczny sposób otrzymasz więcej niż mógłbyś się spodziewać. Tak, jak nazywasz ludzi, tak oni Ciebie traktują.

ZDROWY EGOIZM. To lekcja, która może odmienić Twoje życie.

Zwróć uwagę, ile rzeczy wykonujesz dla kogoś i jest to niezgodne z Twoimi wartościami lub narzucasz swoje zdanie z myślą, że czynisz dobrze. Dziś pozwól sobie na słowo NIE bez tłumaczenia. Po jednym Twoim NIE relacje mogą się zmienić, ale ty zrobisz krok do przodu, poczujesz ulgę. Nie odrzucasz kogoś, lecz jesteś w zgodzie ze sobą - i to jest zdrowy egoizm. Nie oczekuj, że inni cię zrozumieją, bo to jest ich proces. Jeżeli coś Cię powstrzymuje, zatrzymaj się, uporządkuj intencje i wartości. To pomoże Ci zrozumieć siebie i ludzi. Warto też wiedzieć, że nie dostaniesz tego, czego oczekujesz, bo oczekiwanie rodzi rozczarowanie.

FUNDAMENT DNIA - praktyka wdzięczności. Wszyscy wiemy, że wdzięczność jest ważna, bo otwiera nam drogę do spełnionego życia. Ale jak wykonywać taką praktykę, będąc w stresie, niepokoju, żalu i w sieci innych niechcianych emocji… Wyłącz telefon i inne media. Zrób kilka głębokich oddechów i zapisz, za co czujesz teraz wdzięczność (za wspaniałego syna, za ludzi, którzy we mnie wierzą…) Przywołaj w myślach dwie pozytywne rzeczy, które się dziś wydarzą (o których marzysz), za które w tym momencie jesteś wdzięczny/a. Taka praktyka wdzięczności otworzy Cię na pozytywne wydarzenia dnia. Masz dziś wolne od negatywnych rzeczy i ludzi!

KLEPSYDRA. To praktyka udoskonalenia relacji z partnerem, sprawdza się, kiedy oboje przekładają trudną rozmowę. Do tego doświadczenia potrzebna będzie klepsydra. Umówcie się na spotkanie w miejscu neutralnym: park, las, plaża, ewentualnie wanna. Każde z partnerów ma możliwość wypowiedzenia się czasie przesypywania piasku. Druga osoba nie może w tym czasie nic mówić (nawet jeśli to jej czas i milczy) TO JEST JEJ CZAS! Następnie, przełóż klepsydrę i daj możliwość wypowiedzenia się drugiej stronie. Podczas tego ćwiczenia mów tylko o sobie i swoich uczuciach. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie obwiniaj. Mów tylko, jak się czujesz... To ćwiczenie uwolni emocje, da poczucie ulgi i pomoże załagodzić konflikt lub pozwoli otworzyć się na właściwy dialog.

Sprawdź na sobie te proste techniki, a poczujesz się silniejszy do tego, by przetrwać kryzys. Zobaczysz, że wystarczą drobne kroki, by pokonać zwątpienie i znaleźć siłę w środku samych siebie. Dzięki temu będziemy gotowi, by zmierzyć się z wyzwaniami, jakie nas czekają. Zbudujemy sobie nasz własny świat, do którego zaprosimy bliskich nam ludzi i dzięki wzajemnemu wsparciu przetrwamy nawet najcięższy sztorm. A jak przyjdą lepsze czasy (bo przyjdą) – pozostanie w nas niezwykłe doświadczenie w pokonywaniu przeciwności losu i grono przyjaciół, którzy na pewno się przy nas pojawią dzięki wzajemnej życzliwości.