Test obranej pomarańczy - na czym polega?

Test obranej pomarańczy to prosta metoda, która pozwala sprawdzi, w jakiej kondycji jest relacja romantyczna. Polega on na prostym zadaniu, które ma pokazać, jaka więź łączy ciebie i twoją drugą połowę. Na czym polega test obranej pomarańczy? To bardzo proste. Wystarczy, że gdy następnym razem będziesz wspólnie odpoczywać z partnerem lub partnerką, poprosisz go/ją o obranie ci pomarańczy. Jego/jej reakcja zdradzi prawdę o waszym związku.

Test obranej pomarańczy. Sprawdza oddanie partnera

Reklama

Jeśli partner/partnerka bez oporów i z chęcią uda się do kuchni, by obrać i przynieść, ci pomarańczę, masz szczęście. Oznacza to, że twoja druga połowa jest ci bezgranicznie oddana i z przyjemnością wyświadczy ci tę małą przysługę. Na taką osobę z pewnością będzie można liczyć również w przypadku poważniejszych sytuacji życiowych.

Natomiast jeśli twoja druga połowa będzie marudzić i pytać, dlaczego on/ona ma to zrobić, możesz mieć wątpliwości, co do jego/jej oddania. Bo skoro ten drobiazg, który ma ci sprawić przyjemność, stanowi dla niego/niej problem, to jak zachowa się w sytuacji, kiedy naprawdę będziesz potrzebować wsparcia?

Pamiętaj, że sam wynik testu obranej pomarańczy, nie świadczy jeszcze o tym, że wasz związek przechodzi kryzys. Jednorazowe odmówienie przysługi nie oznacza, że musicie przemyśleć waszą relację. Test warto powtórzyć kilkakrotnie w odstępach czasu, prosząc partnera/partnerką o małe gesty. Jeśli odmowa będzie się powtarzać, powinno dać ci to do myślenia.