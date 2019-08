Wakacyjne wyjazdy sprzyjają relaksowi, zarówno w formie aktywnej, jaką wybiera 60% pań, jak również w formie pasywnej, którą preferuje 40% kobiet. Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń, podczas urlopu, wśród płci pięknej dominują lokalne rozrywki, nowe aktywności i sporty.

Aż 55% zapytanych Polek deklaruje, że w trakcie letniego wypoczynku jest gotowa spróbować nowego sportu lub rozrywki, a 29% uważa, że warto spróbować nowej aktywności. Na wakacjach panie najchętniej korzystają z plenerowych parków rozrywki, parków linowych – jak wskazuje 46% odpowiedzi oraz z sportów wodnych – jak pokazuje 37% odpowiedzi.

- Forma odpoczynku powinna być dostosowana do osobowości, dlatego przy wyborze wypoczynku warto zwrócić uwagę na swoje potrzeby i możliwości. Jeśli na co dzień żyjemy intensywnie, w wolnym czasie często mamy ochotę na pasywny relaks. Jeśli zaś w pracy męczy nas rutyna, w ramach odpoczynku chętnie stawiamy na nowe doświadczenia i nutkę adrenaliny. Polki, jak pokazują wyniki naszego badania, chętnie poszukują aktywnych form wypoczynku, a ponad połowa z nich jest gotowa, aby spróbować nowego sportu – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Tegoroczny, letni urlop jak wynika z deklaracji, 46% Polek spędza wyłącznie w kraju, 36% wyrusza na zagraniczne wakacje, a 10% zarówno w kraju jak i poza granicami Polski. Jeśli urlop w kraju, to 33% Pań wybiera wyjazd nad morze, 30% nad jezioro lub rzekę, a 14% spędza go w górach.

Największą wagę Polki przywiązują na urlopie do atrakcyjności turystycznej wybranego na letni wypoczynek miejsca – jak deklaruje 50% respondentek. Dla 17% liczy się przede wszystkim komfort zakwaterowania, a dla 16% spokój i cisza. Według 14% duże znaczenie mają ciekawe rozrywki w miejscu pobytu.

Urlop dla 46% Polek to przede wszystkim możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy. Nie dziwi więc fakt, że aż 72% zapytanych przez serwis Pań chce i potrafi jak deklaruje zapomnieć podczas urlopu o pracy. Dla 21% jest to niemożliwe, gdyż nadal na urlopie sprawdzają służbowe maile i odbierają służbowe telefony. Wśród respondentek badania 7% przyznaje, że zabiera ze sobą laptopa i od czasu do czasu pracuje.

Wakacyjny urlop 53% Polek finansuje z oszczędności, 43% z bieżących zarobków. Tylko 4% przyznaje, że musi na letni wypoczynek zapożyczyć się. Największą część budżetu Polki przeznaczają na zakwaterowanie – 48% odpowiedzi i na rozrywki – 24% odpowiedzi.

Wyjazd na letni urlop 40% Polek organizuje samodzielnie, ale korzystając z rad znajomych, 36% całkowicie na własną rękę. Dla 19% optymalną formą jest skorzystanie z gotowej oferty biura turystycznego, a dla 5% dołączenie się do zorganizowanego wyjazdu przez znajomych lub rodzinę.