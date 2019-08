Stres jest zjawiskiem powszechnym, a wiele zdarzeń, które go wywołują dotyka niemal każdego człowieka na przestrzeni całego jego życia. W psychologii definiuje się go jako fizyczną i psychiczną reakcję jednostki, będącą odpowiedzią na działanie stresorów. Stresory, czyli czynniki powodujące stres, to bodźce lub wydarzenia, które zakłócają równowagę organizmu i przekraczają możliwości skutecznego poradzenia sobie z nim.

- W odbiorze bodźców bardzo ważną rolę odgrywają cechy osobowości, które decydują o sposobie przeżywania i radzenia sobie ze stresem. Szczególnie u osób neurotycznych, które przejmują się i przeżywają sytuację w sposób nieadekwatny do sytuacji i miejsca, w jakim się znajdują, nawet najmniejsze bodźce mogą znacznie nasilać nieprzyjemne uczucia i emocje. Podobne reakcje wystąpić mogą także u osób dokładnych i skrupulatnych, gdzie każde odstępstwo od normy może wywoływać u nich silny dyskomfort – mówi Piotr Goc, psycholog, ekspert programu „Recepta na sukces w medycynie”.

Ze stresem najlepiej walczyć na dwóch poziomach: ciała oraz umysłu. Podczas sytuacji wywołujących niepokój następuje bowiem napięcie mięśni i choć jest to naturalne i potrzebne, to jednak zbyt długie pozostawanie w takim stanie może być niebezpieczne.

1. Masaż, rozciąganie lub gorąca kąpiel – pozwolą się zrelaksować i rozluźnić spięte mięśnie.

2. Taniec, joga lub inna aktywność fizyczna – ćwiczenia to dobry sposób na dotlenienie organizmu i poprawę krążenia. Jednocześnie redukują poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu oraz zwiększają produkcję endorfin, odpowiedzialnych za poprawę nastroju i poczucie szczęścia.

3. Odpoczynek i regularny sen – wysypianie się pozwala na rozładowanie napięcia, nagromadzonego w ciągu całego dnia.

4. Właściwa dieta – zdrowa i zbilansowana dieta, bogata w składniki odżywcze i mineralne, w tym w magnez, wzmacnia organizm i stanowi podstawę dobrego samopoczucia.

5. Ćwiczenia relaksacyjne – pomagają wprowadzić organizm w stan odprężenia, a także obniżyć napięcie lękowe. Warto posłuchać uspokajającej muzyki czy odgłosów przyrody. Innym rozwiązaniem jest np. zastosowanie treningu polegającego na napinaniu i rozluźnianiu każdej partii mięśni i skupianiu się na towarzyszących temu doznaniach (Trening Relaksacyjny Jacobsona), czy techniki polegającej na wyobrażaniu sobie miejsca, w którym czujemy się bezpieczni i odprężeni (tzw. technika bezpiecznego miejsca).