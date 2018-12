PRZEPIS na kulebiak

Składniki:

• 1 opakowanie ciasta francuskiego

• 200 g szynki (np. biebrzówki JBB Bałdyga)

• 500 g pieczarek

• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku

• 1 łyżka masła

• 1 jajko

• Cebulka dymka

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Oczyszczone pieczarki kroimy w małe talarki, a cebulę w drobną kostkę. Na rozgrzaną patelnię dodajemy masło i szklimy cebulę. Następnie dodajemy przeciśnięty czosnek i pieczarki. Całość doprawiamy solą oraz pieprzem i smażymy tak długo, aż z pieczarek odparuje cała woda. Po chwili dodajemy pokrojoną w kostkę szynkę i cebulę dymkę. Przygotowany farsz studzimy. Na blaszce rozkładamy papier do pieczenia i nakładamy płat ciasta francuskiego. Następnie na jego środku wykładamy przygotowany farsz i formujemy Kulebiak dokładnie sklejając brzegi i smarując rozmąconym jajkiem. Na koniec wstawiamy blachę do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez około 20 minut, aż ciasto zrobi się złote.