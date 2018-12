PRZEPIS na bigos z grzybami i kiełbasą (czas przygotowania: 70 min)

Składniki:

• 1 kg kiszonej kapusty

• Średnia główka kapusty białej

• 1 kg karkówki lub łopatki wieprzowej

• 1 kg kiełbasy (np. sołtysówki Masarnia u Józefa)

• 40 dag boczku (np. z beczki JBB Bałdyga)

• 10 g suszonych grzybów

• Garść suszonych śliwek

• Cebula

• Liść laurowy

• Ziele angielskie

• Przyprawa do bigosu

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Suszone grzyby namaczamy. Kapustę kiszoną kroimy, zalewamy wodą, zagotowujemy. Następnie odlewamy zagotowaną wodę i dolewamy świeżą, po czym ponownie doprowadzamy do jej wrzenia. Dodajemy 3 liście laurowe i tyle samo ziela angielskiego. Kapustę białą szatkujemy i powtarzamy te same czynności, jak w przypadku kapusty kiszonej. Do kapusty białej dorzucamy namoczone i pokrojone grzyby. Gotujemy aż do jej miękkości. Następnie boczek i cebulę kroimy w kostkę, a mięso i kiełbasę na średniej wielkości kawałki. Podsmażamy zaczynając od mięsa. Po chwili dodajemy boczek, kiełbasę i cebulę. Całość dusimy, aż mięso stanie się miękkie, dolewając co jakiś czas trochę przegotowanej wody. Na końcu łączymy ze sobą kapustę, dodajemy mięso z boczkiem i kiełbasę oraz garść oliwek. Bigos doprawiamy pieprzem oraz przyprawą do bigosu. Wszystkie składniki dusimy jeszcze przez około 30 min.