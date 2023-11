Coraz większą popularnością cieszą się kalendarze adwentowe, w których zamiast słodyczy umieszcza się zadania do wykonania. Mogą one aktywować samo dziecko, jak i włączyć do zabawy całą rodzinę. Zasada jest prosta: do każdego dnia przypisane jest jedno zadanie. Nie ma mowy o nudzie.

Reklama

Artystyczne zadania w kalendarzu adwentowym

Wykonywanie kolejnych dekoracji świątecznych to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Okres okołoświąteczny sprzyja zdobieniu nie tylko choinki, ale również wielu miejsc w domu.

Ozdabianie pierniczków.

Przygotowanie ozdób choinkowych.

Zrobienie własnego papieru do pakowania prezentów.

Zrobienie i wypisanie kartek świątecznych.

Zrobienie aniołka z ciastoliny.

Kolorowanki świąteczne.

Zrobienie wieńca świątecznego.

Robienie bałwanków świątecznych.

Malowanie wzorów na szybie.

Reklama

Kulinarne zadania do kalendarza adwentowego

Święta i czas zimy składa się ze wspaniałych smaków. Pieczenie pierniczków to niemal obowiązkowy element przygotowania do Świąt. Ale nie tylko pierniki rozpieszczają nasze kubki smakowe.

Robienie farszu i lepienie pierogów.

Wspólne pieczenie pierników i innych ciasteczek.

Picie zimowej herbatki pod kocykiem.

Wypicie gorącej czekolady na dworze.

Spróbowanie świątecznej potrawy z innego kraju.

Aktywności do kalendarza adwentowego

W kalendarzu adwentowym mogą się też znaleźć propozycje konkretnych zadań i aktywności do wykonania. Czasami będą one wymagały większej ilości czasu i pomocy dorosłego, innym razem będzie można je wykonać podczas zimowego spaceru. Radość ze wspólnego czasu gwarantowana.