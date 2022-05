– Strefa seksualna ma bardzo duży wpływ na pozostałe obszary życia. Jeżeli spojrzymy na piramidę potrzeb Maslowa, jest ona na samym dole, łącznie z jedzeniem i z dachem nad głową, tak że jest to bardzo istotne – mówi agencji Newseria Lifestyle Adam Lewanowicz, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog. – Odbija się to na relacjach z bliskimi, na naszych frustracjach, samopoczuciu i samoocenie.

Satysfakcja z życia seksualnego i spełnienie w tym obszarze mają pozytywny wpływ na większość aspektów naszego życia i na odwrót – każde zaburzenie negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne, a nawet na fizyczne. Z badań przeprowadzonych przez prof. Zbigniewa Izdebskiego z UW wynika, że aktywność seksualna Polaków ciągle spada. Od 1997 roku zmniejszyła się ona o 10 pkt proc. Co więcej, u osób aktywnych spada też satysfakcja ze swojego życia seksualnego. Badanie „Seksualność Polek i Polaków w czasach COVID-19” wskazuje, że w 2021 roku brak satysfakcji deklarowało 20 proc. Polaków pozostających w związkach, a rok wcześniej – 16 proc. Jeśli chodzi o singli, 35 proc. z nich ocenia swoje życie seksualne raczej źle lub bardzo źle.

Zaburzenia w sferze seksualnej w równym stopniu dotykają kobiet i mężczyzn, w zależności od płci inaczej się jednak objawiają.

– Jeżeli facet ma problemy seksualne, to już nie jest takim macho. Problemy pojawiają się u niego na wszystkich pozostałych szczeblach, czyli praca, kariera, życie rodzinne, wzorzec jako mężczyzna dla swoich dzieci. U kobiety podobnie – samoocena potrafi lecieć w dół, bo skoro mamy jakieś problemy seksualne, to coś jest z nami nie tak. Panie czują się więc niedowartościowane, a panowie z kolei tracą męskość. Również w homoseksualnych związkach są te same problemy, jeżeli chodzi o samoocenę – mówi Adam Lewanowicz.

Wśród przyczyn spadku zainteresowania seksem lub satysfakcji z życia seksualnego są m.in. styl życia, głównie zmęczenie i stres, a także kompleksy i brak akceptacji swojego ciała. Problemem jest także brak komunikacji z partnerem. Przykładowo tylko 44 proc. badanych kobiet i mężczyzn otwarcie komunikuje w związku obawy i trudności dotyczące współżycia, 37 proc. rozmawia z partnerem o wzajemnych oczekiwaniach dotyczących życia seksualnego, a 34 proc. – o fantazjach seksualnych.

– Problemy seksualne zazwyczaj niestety wynikają z błędów w komunikacji. Nie rozmawiamy ze sobą, więc nie wiemy, jakie są nasze problemy i potrzeby seksualne. Jeżeli tego nie wiemy, są różnego rodzaju zgrzyty w relacjach damsko-męskich lub homoseksualnych. Niestety bez komunikacji nie ma relacji – mówi seksuolog.

Z obserwacji specjalistów wynika, że Polacy niezbyt chętnie rozwiązują swoje problemy łóżkowe u seksuologów. Jak podkreśla Adam Lewanowicz, problemem jest nie tylko ich ograniczona dostępność, np. w małych miastach, choć to – przez rozwój terapii online – przestaje być przeszkodą, ale także wstyd i przekonanie, że seks to temat tabu. Dlatego też często rozwiązania swoich problemów szukają na forach internetowych.

– Tam informacje raczej nie są rzetelne i tylko możemy sobie zaszkodzić niekompetencją ludzi, którzy się tam wypowiadają. Jeżeli już mają to być fora, to profesjonalne, moderowane, a nie pierwsze lepsze z brzegu. Czasem też pytamy się i radzimy w tej kwestii znajomych, choć raczej wstydzimy się z nimi rozmawiać na ten temat. Częściej robią to kobiety, komunikacja między mężczyznami leży – mówi ekspert.

Seksuolodzy podkreślają, że w razie problemów w życiu seksualnym warto przełamać swój wstyd i pokonać inne wewnętrzne bariery i odważyć się przyjść po fachową poradę. Specjaliści gwarantują dyskrecję i indywidualne podejście do każdego problemu.

Leczenie zaburzeń seksualnych uzależnione jest od przyczyny ich występowania. Jednak bez względu na jej rodzaj konieczna jest wizyta u seksuologa lub psychoterapeuty. W rozwiązaniu najczęściej pomaga psychoterapia, indywidualna lub grupowa, oparta nie tylko na nakreśleniu specyfiki problemu i na edukacji, ale i przedstawiająca możliwe do wdrożenia rozwiązania. Przy odpowiednio silnej motywacji pacjentom udaje się nawet całkowicie pokonać wszelkie uprzedzenia. Jeśli natomiast są to zaburzenia o podłożu organicznym, np. wady w budowie narządów płciowych czy też ostre infekcje, należy się zwrócić o pomoc przede wszystkim do ginekologa lub urologa.

