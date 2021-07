Wcale nierzadko zdarza się, że w związkach dochodzi do zdrady. Powodem bywa niezadowolenie z życia seksualnego, ale w niektórych przypadkach "skok w bok" to pokłosie zupełnie innego problemu. Czy po zdradzie da się w ogóle odbudować związek i życie erotyczne?

Dr Andrzej Depko, seksuolog zaznacza, że jest to możliwe, ale zadanie jest bardzo trudne. To, czy związek po zdradzie uda się uratować, w dużej mierze zależy od tego, co doprowadziło jednego z partnerów do zdrady.

- Osoba zdradzona cierpi, ma obniżoną samoocenę, ma problem z zaakceptowaniem tego, że została skrzywdzona - powiedział specjalista.