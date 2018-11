Antykoncepcja hormonalna jest jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania ciąży. Jest też jedną z najbardziej popularnych i zaufanych metod. Już co trzecia Polka stosuje tabletki hormonalne jako metodę antykoncepcji, a aż 60% Polek uważa, że tabletki hormonalne są wskazane dla wszystkich kobiet, także dla tych, które posiadają już dzieci*. Jednak są substancje, które mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanych tabletek, między innymi antybiotyki. Ekspertka portalu „Zdrowa ONA”, ginekolog, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta wyjaśnia, co robić w przypadku długotrwałego przyjmowania antybiotyków.

Wysoki poziom stresu wynikający z szybkiego trybu życia, niewysypianie się, nieodpowiednia dieta i zmienna pogoda osłabiają odporność organizmu. Szczególnie w okresie przejściowym nietrudno o przeziębienie, które – nieleczone – może przekształcić się w coś bardziej poważnego, wymagającego zastosowania antybiotyków. Taki scenariusz może ziścić się u każdej kobiety, dlatego dobrze jest zawczasu dowiedzieć się, jak należy postępować w przypadku konieczności przyjmowania antybiotyku, przy jednoczesnym zabezpieczaniu się antykoncepcją hormonalną.

Na jakie substancje należy uważać?

- Przede wszystkim nie zapominajmy, żeby podczas wizyty u lekarza internisty wspomnieć o stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. Pomoże to lekarzowi w doborze odpowiedniego leku, uwzględniającego stosowany przez nas sposób zabezpieczenia. Jeżeli lekarz będzie musiał przypisać antybiotyk, powinien sam zapytać się o to, czy nie stosujemy żadnych innych leków – w tym antykoncepcyjnych – na które mógłby wpłynąć w sposób negatywny. Do antybiotyków, na które trzeba uważać należą przede wszystkim te, które zawierają substancje takie jak: ampicylina, gryzeofulwina i tetracykliny, a także barbeksaklon, barbiturany, modafinyl oraz prymidon. Pamiętajmy też, że nawet paracetamol – jeżeli przekroczymy zalecaną, dzienną dawkę – może wpłynąć na obniżenie skuteczności tabletek antykoncepcyjnych – komentuje ekspert programu „Zdrowa Ona”.

Wykupiona recepta… i co teraz?

Należy pamiętać, że samo przeziębienie nie zmniejsza skuteczności terapii antykoncepcyjnej. Sytuacja zmienia się, jeśli lekarz zdiagnozował infekcję bakteryjną i przepisał antybiotyk. Zanim zaczniemy antybiotykoterapię, zapoznajmy się z treścią ulotki leku, a w szczególności z sekcją dotyczącą wpływu na inne substancje, w tym na tabletki antykoncepcyjne. Przyjmowanie obu substancji jest możliwe, natomiast należy liczyć się z tym, że skuteczność antykoncepcji jest wtedy obniżona. Jeżeli nie chcemy martwić się o możliwość zajścia w ciążę, zalecane jest używanie dodatkowego, mechanicznego zabezpieczenia – na przykład prezerwatywy. Pomocniczą metodę zabezpieczenia należy używać przez dłuższy czas – od 7 do 28 dni po zakończeniu przyjmowania antybiotyków.

Z kolei, jeżeli jesteśmy zmuszone przez dłuższy czas przyjmować antybiotyk, należy poradzić się lekarza ginekologa w sprawie zmiany sposobu antykoncepcji z hormonalnej na niehormonalną. Nie zaleca się łączenia długotrwałej antybiotykoterapii z tą metodą zabezpieczenia.

Ograniczenie skuteczności – nie popełniaj tych błędów!

Nie tylko antybiotyki mogą wpływać na wchłanianie się substancji czynnych do organizmu. Stosując doustną antykoncepcje hormonalną, należy uważać również na różnego rodzaju zioła, które mogą wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu. Poza tym panie, które biorą tabletki hormonalne zawierające estrogeny, powinny także uważać na spożywanie witaminy C, np. w owocach z dużą jej zawartością – takich jak grejpfrut – czy wprowadzanie do organizmu dawek powyżej 1000 mg.

Jak wynika z badania*, 44% Polek podczas wyboru sposobu zapobiegania ciąży skupia się jedynie na jej walorze antykoncepcji. Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości kobiet, by zgłaszając się po leki do lekarza pierwszego kontaktu, powiedziały o przyjmowaniu antykoncepcji. Nie ma jeszcze tabletek, których działanie byłoby niezależne od substancji aktywnych zawartych w innych preparatach – podkreśla ekspert programu „Zdrowa Ona”.

* Ogólnopolskie badanie pt. „Skuteczna antykoncepcja a kobiece potrzeby” zrealizowane na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o. o. dla portalu „Zdrowa Ona”, przeprowadzone

w dniach 12.03-14.03.2018r. metodą wywiadów on-line (CAWI) przez agencję SW RESEARCH. Badaniem objęto łącznie 635 kobiet w wieku powyżej 18 roku życia.