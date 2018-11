Dieta wegetariańska jest bezpieczna w ciąży

Dobrze zaplanowana dieta wegetariańska jest odpowiednia na wszystkich etapach życia, również w czasie ciąży. Niedobory pokarmowe mogą pojawić się przy złym zbilansowaniu diety, niezależnie od jej rodzaju. W okresie ciąży i karmienia istnieje jednak wyższe ryzyko deficytu witamin i składników mineralnych, dlatego też będąc na diecie wegetariańskiej, warto zadbać szczególnie o prawidłowy poziom witaminy B12, witaminy D, wapnia, żelaza oraz kwasów tłuszczowych omega 3.

Jedz dla dwojga

Odżywiając się podczas ciąży, należy pamiętać o zdrowiu matki oraz dziecka i jeść dla dwojga – nie za dwoje. Wzrost zapotrzebowania na energię z diety jest w praktyce niewielki i niewspółmierny do obiegowej, niesłusznie powielanej w społeczeństwie opinii. Dotyczy dopiero II i III trymestru, odpowiednio jest to 360 kcal i 475 kcal. Uwaga przyszłej mamy powinna być zwrócona przede wszystkim na jakość posiłków oraz składniki odżywcze, które ten posiłek dostarcza. Jedzenie za dwoje zwiększa ryzyko nadmiernego przyrostu masy ciała kobiety w trakcie ciąży, nieprawidłowego przebiegu ciąży i różnych chorób u dziecka w dalszych latach jego życia.

Nie każdy nabiał jest wskazany

Mleko to nie tylko źródło pełnowartościowego białka, ale również witamin z grupy B oraz wapnia. To właśnie wapń jest szczególnie ważny w czasie ciąży – spożywany w odpowiedniej ilości sprzyja prawidłowemu rozwojowi układu kostnego dziecka, zapobiega wystąpieniu nadciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży oraz zmniejsza ryzyko przedwczesnego porodu. Przyszła mama powinna sięgać po 4 szklanki mleka dziennie, zastępując je częściowo chudymi produktami mlecznymi (kefir, jogurt). Sporadycznie może sięgać również po sery żółte – ze względy na wysoką zawartość tłuszczu mogą być spożywane tylko w ograniczonych ilościach. Z diety całkowicie należy wykluczyć produkty z mleka niepasteryzowanego.

Dieta matki wpływa na preferencje żywieniowe dziecka

Badania naukowe wskazują, że urozmaicona dieta kobiety ciężarnej może na zasadzie „rozpoznawania przez dziecko” sprzyjać jego przyszłej akceptacji smaków. Dziecko już w łonie matki poznaje smaki, poprzez posmak wód płodowych kształtowany przez spożywaną przez nią żywność. Nie ma jednak dowodów potwierdzających tezę, że ulubione ciążowe smaki matki wskazują płeć dziecka (słodki – dziewczynka, kwaśny – chłopiec). To hipoteza, która na ogół się nie sprawdza, a jeśli tak, to wyłącznie za sprawą przypadku.

Nie unikaj aktywności fizycznej

Wbrew obiegowej opinii, aktywność fizyczna nie tylko nie szkodzi, ale jest zalecana w trakcie ciąży. Powinny zdecydować się na nią nie tylko kobiety regularnie uprawiające sport, ale również te, które wcześniej jej unikały bądź nie robiły tego regularnie. Sport nie tylko poprawia sprawność i samopoczucie w trakcie ciąży, ale pozwala na lepsze przygotowanie organizmu do porodu i szybszy powrót do zdrowia po nim. Przed podjęciem aktywności fizycznej w ciąży, najważniejsza jest konsultacja z lekarzem. Istotne jest poinformowanie go o chorobach i dolegliwościach. To właśnie lekarz powinien zdecydować czy przyszła mama może ćwiczyć, a jeśli nie ma przeciwwskazań – po jaki rodzaj aktywności i w jakim zakresie powinna ona sięgać.