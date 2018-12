Elegant

To mężczyzna, który zawsze wygląda doskonale. Idealnie przystrzyżone i ułożone włosy, najwyższej jakości ubrania i dobrze dobrany zapach to jego cechy charakterystyczne. Jego stylu nie powstydziłby się James Bond. Elegant poza nienagannym stylem dba również o dobre maniery. Na wieczór w operze wybierze smoking, a na co dzień miękką marynarkę. W jego szafie nie brakuje śnieżnobiałych koszul, swetrów z wełny merynosa i doskonałej jakości dodatków ze skóry – pasków, toreb czy rękawiczek. W jego szufladzie z bielizną znaleźć można proste, klasyczne bokserki. Wybiera zwykle te w stonowanych barwach, jak biel, czerń czy granat. Bielizna jest uzupełnieniem jego stylu, ale ma być dla niego tłem, niezbędna jest dla niego doskonała jakość. Jego bokserki pokazują, że jest facetem z klasą i nie musi epatować wzorami czy dużym logo.



Fan retro

Ma styl jakby wyjęty z szafy dziadka. Chciałby żyć kilkadziesiąt lat temu i nosić garnitury w kratę, kardigany i koszulki polo. Włosy zaczesuje na bok i nosi szylkretowe okulary. Charakterystyczna jest u niego nostalgia za tym co było i bycie jakby niewspółczesnym. Jego szafa to ubrania po dziadku, po tacie, znalezione w sklepach ze starociami czy lumpeksach. Miksuje je z nowymi, uszytymi z naturalnych tkanin, takich jak len czy wełna. Spodnie w kratę zestawia z kardiganami i flanelowymi koszulami. Lubi dobre, miękkie, skórzane buty i zapachy, które kojarzą mu się z domem rodzinnym. Bielizna fana retro to bokserki w retro wzory. Wybiera modele w kratę, prążki, te, które przywodzą na myśl dawne czasy, jednak wykonane z nowych tkanin. Liczy się dla niego wzór, ale też wygoda. Nigdy nie założy bokserek neonowych, czy tych z krzyczącym logo.



Luzak

Uznawany jest za duszę towarzystwa. Wyluzowany, wydaje się bezproblemowy, mało co go stresuje. Jeśli w jakimś miejscu czuje się niekomfortowo, wychodzi z niego. Podobnie z jego stylem. Wybiera luźne ubrania, w których przede wszystkim mu wygodnie. Nosi za duże koszulki, flanelowe koszule i szerokie spodnie. Do tego obowiązkowo sportowe buty, bo czy są jakieś wygodniejsze? Nie przejmuje się tym, że jego fryzura nie jest idealna, to nie ma dla niego znaczenia, bo jest luzakiem. Jego znakiem charakterystycznym jest czapka z daszkiem. Jeździ na desce albo BMX-ie. Ma wielu kumpli i wszyscy go lubią. Niekomfortowo czuje się kiedy musi założyć garnitur. Wybierając bieliznę, nie wyjdzie ze swojej strefy komfortu, dlatego decyduje się zwykle na luźne bokserki, nie opinające ud, nie krępujące ruchów, pasujące idealnie do jego stylu.



Sportowiec

To typ faceta, którego uwielbiają dziewczyny, a nienawidzą faceci. Jest przystojny, ma wyrzeźbione ciało, jest opalony i zadbany. Skóra gładka, włosy ułożone, a on zawsze w formie i w niezłym humorze. Przecież dzięki sportowi wytwarzają mu się endorfiny, hormony szczęścia! Jego szafa pełna jest oczywiście sportowych ubrań, a nawet te niesportowe, zawsze podkreślają jego doskonałe ciało. Obcisłe koszulki, dopasowane dżinsy, a wieczorem dobrej jakości bawełniany dres. Sportowiec wielką wagę przykłada do tego, aby jego ubrania pomagały osiągać dobre wyniki w sporcie. Dlatego postawi na bieliznę kompresyjną, czyli bokserki zbudowane z paneli opinających 9 najważniejszych mięśni, a także model long-leg, sięgający aż do kolan, który założy pod sportowe spodenki.



Żartowniś

Facet, a jednak chłopak. Zabawny, wesoły, w każdym momencie może rzucić jakimś żartem a humor sytuacyjny to jego specjalność. Ma do siebie duży dystans i umie śmiać się sam z siebie. Bywa irytujący, ale jest też lekiem na smutek i wszechobecny ASAP. Jego styl jest zabawny, podobnie jak on. Bo jak mógłby być poważny? Kupuje spontanicznie. Kiedy coś wywoła w nim emocje, natychmiast jest jego. Uwielbia koszulki z nadrukami z kreskówek, śmieszne hasła i kolory. Jego ubrania podkreślają jego nastrój. Nawet na zły dzień znajdzie w swojej szafie coś, co rozbawi innych. Charakterystyczne są dla niego kolorowe skarpetki – koniecznie w śmieszne wzorki. Jego dziewczyna i kumple z treningów wiedzą, że podobne są również jego bokserki. Nadruki w lody na patyku, samochodziki czy kolorową rafę koralową, to cały żartowniś.



Pan Wzorowy

Miły facet, który podoba się zarówno babci, mamie i córce. Doskonale wie jak się zachować w każdej sytuacji. Uroczy, czasem słodki, ale pogada też o samochodach z ojcem narzeczonej. Po prostu pan wzorowy. Jego styl pełen jest… wzorów. Lubi swetry w romby, które dostał od mamy, nosi spodnie w kratę i koszule w prążki. Jego znakiem rozpoznawczym, który jak sam mówi, wprowadzają do jego szaf odrobinę szaleństwa są skarpetki w paski. Nie założy tych w zabawne wzorki, ale te w kolorowe paski to jego prawdziwy must have. Z podobnego klucza wybiera bieliznę. Wzór z lodami na patyku nie jest dla niego, ale wielokolorowe paski to dokładnie to, co lubi. Wybiera dopasowane bokserki dobrej jakości, które nie mogą tracić kolorów w praniu czy farbować.



Hipster

Facet, którego ciężko opisać. Jest trochę elegantem, trochę luzakiem, trochę sportowcem, często fanem retro. Wszystko zależy od tego jaki ma humor, jakie są trendy, na co ma ochotę. Hipster jest zwykle skrajnie modny, ale też mocno wyluzowany, a przynajmniej tak mówi. Styl hipstera ciężko zdefiniować. To połączenie najnowszych trendów i ubrań od projektantów, z elementami z sieciówek, a nawet lumpeksów. Nosi okulary po dziadku i dobry zegarek. Oversize'owy płaszcz łączy z wełnianym golfem, spodniami w kratę i sportowymi butami. Wszystko musi być stylowe i podkreślać jego charakter. Podobnie jest z bielizną. Tu najważniejszy jest styl i trendy. Hipster często wybiera więc klasyczne slipy w klasycznych kolorach. W szufladzie z bielizną ma więc całą masę białych i czarnych par, które noszone przez hipstera stają się dla niego formą fetyszu.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki SAXX.