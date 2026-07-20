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Ogórki małosolne w woreczku bez wody. Jak zrobić ogórki małosolne na sucho w woreczku strunowym?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 09:53
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Ogórki małosolne bez wody w woreczku foliowym
Ogórki małosolne bez wody w woreczku foliowym/Shutterstock
Czy ogórki małosolne można zrobić bez zalewy i słoików? Oczywiście, że tak! To prosty, szybki i coraz popularniejszy sposób, który szturmem zdobywa kuchnie w całej Polsce. Kilka godzin i możesz cieszyć się chrupiącymi, aromatycznymi ogórkami. A najlepsze jest to, że bez problemu zabierzesz je na letni wypad pod namiot czy camping – świetnie sprawdzą się jako dodatek do obiadu na świeżym powietrzu.

Ogórki małosolne w woreczku foliowym - dlaczego warto zrobić?

Ogórki przygotowane tą metodą są delikatniejsze w smaku niż tradycyjne, a przy tym wyjątkowo chrupiące i nie tracą koloru. To zasługa specjalnego, szybszego procesu fermentacji, który pozwala zachować ich świeżość na dłużej. Co ważne – nie ma ryzyka, że zrobią się miękkie, co czasem zdarza się przy metodzie z zalewą. Mają też piękny zapach koperku, czosnku i chrzanu.

Ogórki małosolne bez wody - składniki

Składniki na 1 kg ogórków małosolnych na sucho

  • 1 kg ogórków gruntowych,
  • 1 łyżka soli kamiennej niejodowanej,
  • Korzeń chrzanu (ok. 5 cm),
  • 1 łyżka ziaren gorczycy,
  • 5 ząbków czosnku,
  • 2 gałązki kopru z baldachami (ew. pęczek koperku),
  • Opcjonalnie: 2 liście laurowe, 2 ziarna ziela angielskiego, liść chrzanu,
  • Woreczek strunowy lub zamykany woreczek foliowy np. do mrożenia.

Jak zrobić ogórki małosolne na sucho? Krok po kroku

  1. Umyj ogórki i odetnij im końcówki – dzięki temu zniknie goryczka, a wydzielona wilgoć rozpuści sól. Włóż ogórki do woreczka.
  2. Chrzan pokrój na kawałki, a czosnek na plasterki. Jeśli chcesz, dodaj pokruszone liście laurowe, zgniecione ziarna ziela angielskiego czy liść chrzanu.
  3. Wrzuć wszystkie dodatki oraz gorczycę do ogórków w woreczku. Posyp solą i usuń nadmiar powietrza z woreczka przed zamknięciem.
  4. Delikatnie wstrząśnij woreczkiem, aby przyprawy równomiernie się rozłożyły.
  5. Przechowuj 4 godziny w lodówce, a następnie 20 godzin w temperaturze pokojowej. Możesz też odczekać 48 godzin dla mocniejszego smaku.
  6. Po otwarciu trzymaj w lodówce i zjadaj na świeżo.

Ogórki małosolne bez wody - idealne na camping lub piknik

Ta metoda jest wprost stworzona na wyjazdy. Wystarczy wziąć ogórki w woreczku, wrzucić do lodówki turystycznej lub trzymać w chłodnym miejscu. Po kilku godzinach masz gotowy, chrupiący dodatek do kanapek, grilla czy obiadu pod chmurką.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisfermentacjaogórki małosolneprzepis krok po kroku
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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