Wsyp 4 łyżki do wody i spryskaj dywan. Będzie czyściutki i pachnący świeżością. Pranie dywanu w domu

Jak usunąć pojedyncze plamy z dywanu?

Przed praniem całego dywanu najlepiej zająć się najbardziej widocznymi zabrudzeniami. W przypadku tłustych plam pomocna będzie skrobia ziemniaczana. Wystarczy obficie zasypać zabrudzone miejsce, pozostawić na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurzyć. Skrobia wchłonie część tłuszczu i ułatwi dalsze czyszczenie.

Jeżeli na dywanie znajdują się zaschnięte zabrudzenia, można przygotować prostą pastę z sody oczyszczonej i niewielkiej ilości wody. Nakładamy ją na plamę, odczekujemy kilkanaście minut, a następnie delikatnie przecieramy miękką szczoteczką. Na koniec usuwamy pozostałości wilgotną ściereczką.

Domowy sposób na pranie dywanu w domu

Po usunięciu największych plam dokładnie odkurzamy cały dywan i przechodzimy do jego odświeżenia. W tym celu wykorzystujemy mieszankę z produktów, które zazwyczaj każdy ma w kuchennych szafkach. Do przygotowania roztworu potrzebujemy:

500 ml ciepłej wody,

1 szklanki octu,

4 łyżek sody oczyszczonej.

Składniki należy dokładnie wymieszać i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Następnie równomiernie spryskujemy całą powierzchnię dywanu, uważając aby go nie przemoczyć. Następnie delikatnie szczotkujemy całą powierzchnię dywanu za pomocą miękkiej szczotki, aby wetrzeć miksturę w jego runo. Dzięki temu roztwór dotrze głębiej do włókien i skuteczniej usunie zabrudzenia oraz nieprzyjemne zapachy.

Dywan pozostawiamy do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Można go położyć na balkonie czy tarasie lub powiesić na barierce balkonu, trzepaku czy na suszarce do ubrań.

Jak działa mieszanka sody i octu?

Soda oczyszczona pomaga neutralizować nieprzyjemne zapachy i delikatnie usuwa zabrudzenia z włókien. Ocet natomiast rozpuszcza część osadów, odświeża materiał i pomaga przywrócić świeży wygląd. Połączenie tych dwóch składników nie zastąpi profesjonalnego prania ekstrakcyjnego, ale w wielu przypadkach pozwala skutecznie odświeżyć dywan i ograniczyć nieprzyjemne zapachy.

O czym trzeba pamiętać przed praniem dywanu?

Trzeba pamiętać, że nie każdy dywan nadaje się do czyszczenia mieszanką octu i sody. Dywany, które można czyścić taką miksturą, to przede wszystkim dywany syntetyczne, wykonane z polipropylenu, poliestru, nylonu i większości włókien sztucznych. To właśnie do takich dywanów najczęściej poleca się domowe pranie sodą i octem.

Dywany, przy których trzeba zachować ostrożność, to przede wszystkim dywany wełniane. Nie można ich mocno moczyć, szanować ani czyścić gorącą wodą. Eksperci zalecają raczej środki przeznaczone do wełny oraz powierzchniowe czyszczenie. Musimy uważać również na dywany z wiskozy. Ocet może powodować odbarwienia, a włókna wiskozy są bardzo wrażliwe na wilgoć. Zalecamy też ostrożność przy praniu dywanów ręcznie tkanych i orientalnych, zwłaszcza starszych egzemplarzy, które mogą mieć naturalne barwniki. Pod wpływem octu lub nadmiernego moczenia mogą puścić kolor.

Przed zastosowaniem domowej mikstury zawsze trzeba wykonać próbę w mało widocznym miejscu dywanu.

Czy domowe pranie dywanu naprawdę działa?

W przypadku regularnie odkurzanych dywanów domowe sposoby mogą przynieść bardzo dobre efekty. Najlepsze rezultaty osiąga się wtedy, gdy zabrudzenia nie zdążyły jeszcze głęboko wniknąć we włókna. Regularne odświeżanie dywanu pomaga utrzymać jego estetyczny wygląd, ogranicza gromadzenie się kurzu i sprawia, że wnętrze wydaje się czyste ora bardziej zadbane.

W przypadku bardzo starych plam, silnych zabrudzeń czy wieloletnich osadów zazwyczaj potrzebne jest profesjonalne czyszczenie.