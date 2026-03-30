Co zrobić ze starą palmą wielkanocną?

Palma wielkanocna to dla wielu osób coś więcej niż świąteczna ozdoba. Jako przedmiot poświęcony, traktowana jest jako symbol religijny, który według tradycji powinien być przechowywany w domu przez cały rok, by zapewniać mu pomyślność. Gdy jednak nadchodzą kolejne święta, stajemy przed dylematem: jak godnie pozbyć się zeszłorocznej palmy?

Reklama

Zgodnie z zasadami wiary i polskimi obyczajami, przedmiotów poświęconych nie powinno się wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

Oto trzy właściwe sposoby postępowania

Oddanie do kościoła - Wiele parafii zbiera stare palmy tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Zostają one następnie uroczyście spalone, a uzyskany z nich popiół jest wykorzystywany podczas Środy Popielcowej do posypywania głów wiernych na znak pokuty.

Zakopanie w ziemi - Jeśli nie możesz spalić palmy, najlepszą alternatywą jest powierzenie jej naturze poprzez zakopanie. Wybierz w ogrodzie ustronne miejsce, które nie jest często deptane. Metoda ta jest szczególnie polecana w przypadku palm wykonanych w całości z naturalnych materiałów (bukszpanu, bazi, suchych traw), które ulegną naturalnemu rozkładowi.

Jeśli Twoja palma posiada sztuczne elementy (plastikowe wstążki, druty, barwniki), przed spaleniem lub zakopaniem należy je usunąć i zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów, zachowując szacunek dla poświęconych części naturalnych.

Źródło: Dobrzemieszkaj