- Ocet - król domowych środków do szyb
- Cytryna i mleko - dla tych, co nie lubią zapachu octu
- Trzy przepisy na czyste ramy
- Para wodna - hit dla alergików
- Sekret szyb bez smug: czas i technika
- Co mieć pod ręką?
Producenci środków czystości chcą, żebyś wierzyła, że bez ich produktów okna nigdy nie będą naprawdę czyste. Tymczasem nasze babcie radziły sobie znakomicie bez kolorowych butelek z supermarketu - i ich domy lśniły. Dziś wracamy do tych sprawdzonych metod, bo są ekologiczne, bezpieczne dla dzieci i zwierząt, a przy okazji ratują domowy budżet.
Ocet - król domowych środków do szyb
Ocet spirytusowy to absolutna podstawa naturalnego mycia okien. Jego lekko kwasowy odczyn rozpuszcza zacieki z wody, kurz, tłuste ślady palców i ptasie odchody. Co więcej - lekko nabłyszcza szkło, dzięki czemu szyby wyglądają jak nowe.
Przepis: rozcieńcz 250 ml octu spirytusowego w 1 litrze letniej wody. Przelej do butelki z atomizerem. Spryskuj szybę, trzyj mikrofibą ruchem w kształcie litery „S" - od góry do dołu. Zapach octu zniknie po kilku minutach.
Dodatkowy bonus: ocet odstrasza muchy. Jeśli latem owady uwielbiają siadać na twoich oknach - ta metoda rozwiąże dwa problemy naraz.
Cytryna i mleko - dla tych, co nie lubią zapachu octu
Nie przepadasz za octowym aromatem? Żaden problem. Sok z połowy cytryny wyciśnięty do szklanki ciepłej wody daje zbliżony efekt i pachnie świeżo i przyjemnie. To świetna metoda na szyby w sypialni lub salonie, gdzie zależy ci na delikatnym zapachu.
Zupełnie niespodziewanym bohaterem jest też chude mleko - zmieszane z wodą w proporcji 1:1 myje szyby zaskakująco skutecznie. Tłuszcze zawarte w mleku pomagają wyłapać kurz i drobiny brudu, pozostawiając szkło lśniące.
Trzy przepisy na czyste ramy
Ramy PCV - soda oczyszczona
4 łyżki sody na litr wody. Przetrzyj szmatką - białe framugi odzyskają pierwotny kolor nawet po latach.
Ramy drewniane - oliwa z oliwek
Myj tylko lekko wilgotną szmatką. Po wyschnięciu natrzyj oliwą z oliwek - drewno odżyje i będzie chronione przed wilgocią.
Czarne kropki z much - cebula
Przekrój cebulę na pół i przetrzyj zabrudzenia. Odczekaj chwilę, zmyj wilgotną szmatką. Działa lepiej niż niejedna chemia.
Para wodna - hit dla alergików
Jeśli masz w domu parownicę, masz w rękach najskuteczniejszą broń do mycia okien bez jakichkolwiek dodatków. Gorąca para nie tylko usuwa zabrudzenia z trudno dostępnych zakamarków i uszczelek - zabija też grzyby, pleśń i roztocza. To idealne rozwiązanie, jeśli ktoś w domu zmaga się z alergiami.
Sekret szyb bez smug: czas i technika
Nawet najlepszy naturalny środek nie zadziała, jeśli będziesz myć okna w pełnym słońcu. Ciepło błyskawicznie osusza wodę, zanim zdążysz przetrzeć szybę - i zostają zacieki. Wybierz pochmurny dzień lub wczesny ranek, gdy temperatura nie przekracza 20°C.
Technika też ma znaczenie. Trzyj szybę ruchem w kształcie litery „S" - z góry do dołu, z lekkim zachodzeniem na poprzedni pas. Narożniki dotrzyj osobno złożoną szmatką.
Kilka kropli olejku z drzewa herbacianego dodanego do roztworu działa na dwa fronty: zapobiega pojawianiu się pleśni na ramach i odstrasza pająki. Olejki cytrusowe działają podobnie - i cudownie pachną.
Ważne
Czego kategorycznie unikać przy ramach PCV
- Mleczka z mikrogranulkami - zarysują plastik na zawsze
- Wybielaczy chlorowych i acetonu - zniszczą strukturę ramy
- Szorstkiej gąbki lub stalowej wełny - mikrozarysowania przyciągają brud
- Pozostawiania wilgoci na ramach drewnianych - prowadzi do pleśni
Co mieć pod ręką?
Ocet spirytusowy, soda oczyszczona, kilka cytryn i dobre mikrofibry - to wszystko, czego potrzebujesz, by mieć okna, przy których sąsiedzi będą pytać o tajemnicę. Bez chemii, bez drogich środków, bez alergenów. Tylko trochę chęci i wiedza, którą właśnie masz.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję