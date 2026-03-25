Nemezja – gatunki
Nemezja to roślina pochodząca z południowej Afryki. Należy do rodziny trędownikowatych i obejmuje kilkadziesiąt gatunków. W polskich warunkach najczęściej uprawiana jest nemezja powabna (Nemesia strumosa), ceniona za intensywne kolory i długie kwitnienie.
Do najważniejszych gatunków należą:
- nemezja powabna – najpopularniejsza, idealna na balkony i rabaty,
- nemezja rozłożysta – niższa, bardziej rozgałęziona,
- nemezja różnobarwna – tworzy efektowne, wielokolorowe kompozycje.
Rośliny te osiągają zwykle od 20 do 40 cm wysokości i świetnie sprawdzają się zarówno w donicach, jak i skrzynkach balkonowych.
Popularne odmiany nemezji powabnej
Wśród nemezji powabnej znajdziemy wiele efektownych odmian, które różnią się kolorem, wielkością kwiatów i pokrojem. Do najchętniej wybieranych należą:
- nemezja powabna 'Orange Prince'- wyróżnia się intensywnie pomarańczowymi kwiatami (w różnych odcieniach). Osiąga 15-20 cm wysokości. Najczęściej kwitnie od czerwca do września.
- nemezja powabna 'Blue Gem' – odmiana ceniona ze względu na szafirowe kwiaty. Kwitnie od czerwca do września. Dorasta do 20 cm wysokości.
- nemezja powabna 'Fire King' – odmiana o kwiatach karminowych. Kwitnie od czerwca do września. Osiąga 15-20 cm wysokości.
- nemezja powabna 'Helvetia' – odmiana o biało-czerwonych kwiatach.
Bogactwo odmian sprawia, że nemezję można łatwo dopasować do każdej aranżacji balkonu.
Kiedy siać nemezję? Jak długo wschodzi nemezja?
Nemezję najlepiej wysiewać wczesną wiosną – od marca do kwietnia – do pojemników w domu lub szklarni. Nasiona są drobne, dlatego nie należy ich przykrywać grubą warstwą ziemi, a jedynie delikatnie docisnąć do podłoża.
Pierwsze siewki pojawiają się zazwyczaj po 7–14 dniach, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury (około 18–20°C) i wilgotności. Po kilku tygodniach młode rośliny można przepikować, a na balkon wystawić dopiero po ustąpieniu przymrozków, czyli w maju.
Kiedy i jak długo kwitnie nemezja?
Jedną z największych zalet nemezji jest jej długie i obfite kwitnienie. Roślina zaczyna kwitnąć już w maju i może zdobić balkon aż do jesieni, szczególnie jeśli regularnie usuwamy przekwitłe kwiaty.
W sprzyjających warunkach nemezja potrafi kwitnąć nieprzerwanie przez kilka miesięcy, tworząc gęste, kolorowe kaskady kwiatów.
Jak uprawiać nemezję?
Uprawa nemezji nie jest trudna, dlatego świetnie sprawdzi się nawet u początkujących ogrodników. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach:
- podłoże – żyzne, przepuszczalne i lekko wilgotne,
- podlewanie – regularne, ale umiarkowane (roślina nie lubi przesuszenia),
- nawożenie – co 1–2 tygodnie nawozem do roślin kwitnących,
- przycinanie – usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza roślinę do dalszego kwitnienia.
W upalne dni warto zadbać o częstsze podlewanie, ponieważ nemezja źle znosi długotrwałą suszę.
Czy nemezja lubi słońce?
Nemezja najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Dostęp do światła jest kluczowy dla jej obfitego kwitnienia.
W pełnym słońcu kwitnie najintensywniej, jednak w bardzo upalne dni warto zapewnić jej lekkie zacienienie, aby zapobiec przesuszeniu. Balkon o ekspozycji wschodniej lub zachodniej będzie dla niej idealny.
Czy nemezja jest wieloletnia?
W polskim klimacie nemezja uprawiana jest najczęściej jako roślina jednoroczna. Nie jest odporna na mróz, dlatego nie przetrwa zimy na zewnątrz.
Teoretycznie można próbować ją przezimować w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, jednak w praktyce większość osób decyduje się na coroczny wysiew nowych roślin.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję